Gabriel Heinze habló sobre la situación que atraviesa Rosario y aseguró que “esto lo aleja” a Lionel Messi

Una nueva balacera se registró en un comercio de Rosario, pero esta vez fue en uno de los supermercados de la familia de Antonela Roccuzzo, y dejaron un cartel mencionando a Lionel Messi. Ante esta situación, Gabriel Heinze, DT de Newell’s, sostuvo que esto perjudica no solo la llegada de Messi al Coloso, sino también de muchos futbolistas.

El Gringo comentó que no se había enterado de lo ocurrido, hasta que terminó la práctica. “Esto no atenta solo a no verlo a Leo, antena a todo”, sostuvo y agregó: “Esto lo aleja a Messi y a cualquier otro”. Además, sostuvo que “es una locura todo esto. Te hace pensar si todo esto vale la pena”.

Heinze: fue un “irresponsabilidad” no analizar el tema de la inseguridad para volver a Rosario

Al mismo tiempo le preguntaron sobre qué análisis hizo él para dejar Europa y volver a Rosario, y el DT fue muy sincero al remarcar que fue “muy irresponsable”. Es por eso que reconoció: “No lo pensé, me llevaron otras cosas a tomar esta decisión”.

Esto va un poco de la mano con lo que dijo Miguel Ángel Russo al llegar como DT de Rosario Central: “Las complicaciones del libro de pases fueron muchas. Nos encontramos con jugadores y con esposas que no quieren vivir en Rosario. Es la realidad, pero ponemos la mejor para seguir trabajando para que los chicos terminen de proyectarse”.