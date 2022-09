Fito Páez celebró “El amor después del amor” con Fabiana Cantilo y Cecilia Roth

En el primer show de la gira aniversario de “El amor después del amor” que lo llevará a Estados Unidos y Europa, Fito Páez no se guardó nada. Como musas y protagonistas del álbum, Cecilia Roth y Fabiana Cantilo dijeron presente este martes en Buenos Aires durante una noche emotiva para disfrutar de la música del disco más vendido en la historia del rock nacional.

El cantante rosarino abrió el recital en el Movistar Arena con “Tumbas de la gloria” y luego hizo un repaso completo la lista de temas editados en 1992. Después llegó la hora de interpretar hits de otras épocas como parte del concierto.

La banda de Fito tuvo un refuerzo estelar en el debut del tour internacional, ya que Fabiana Cantilo se subió al escenario para hacer coros. Así como aportó su voz para clásicos del disco como “Dos días en la vida” y “Brillante sobre el mic”, también colaboró cuando llegó la hora de tocar “Dar es dar”.

Fabiana Cantilo participó del show inicial de la gira aniversario de "El amor después del amor". Foto: @fitopaezmusica

En uno de los momentos más aplaudidos de la velada, Fito reveló que Cecilia Roth estaba entre las primeras filas de asientos. La actriz se acercó a la valla y su ex interpretó para ella “Un vestido y un amor”.

La madre del primer hijo del artista rosarino disfrutó del show como invitada especial entre el público. Al final tuvo un reconocimiento de parte del compositor y también de Fabi Cantilo, que saludó con un enorme ramo de flores como regalo de agradecimiento.

La protagonista de "Todo sobre mi madre" escuchó en primera fila la nueva versión de "Un vestido y un amor". Foto: @fitopaezmusica

Una vez que terminó el show y volvió a su casa, la cantante que fue pareja de Fito reveló que su participación comenzó con un problema imprevisto. “No tenía el micrófono puesto y me olvidé parte de la letra. Por suerte a Páez no le importó”, comentó.

¿Cuándo toca Fito Páez en Rosario?

La gira aniversario de “El amor después del amor” pasará por varios países, pero el compositor dispuso desde un primer momento que el tour finalice en Rosario con tres recitales. Las entradas a los shows están agotadas desde junio y hasta el momento no se agregaron funciones.

En todos los casos, los recitales en el Anfiteatro Municipal se programaron para las 21 con ubicaciones generales sin numerar.