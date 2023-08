Escándalo en el fútbol femenino: renunció el plantel completo de Argentino de Rosario

Este viernes, el plantel completo de fútbol femenino del club Argentino de Rosario comunicó la decisión de dejar de representar al club en la primera B de la AFA. Las jugadoras argumentaron una extensa lista de motivos y desde el club respondieron.

En el amplio texto, las deportistas expresaron: “Hemos trabajado durante dos años y medio como verdaderas profesionales, independientemente de no percibir un sueldo, y hemos dejado al club en lo más alto, peleando dos finales de campeonatos y ascensos, generando reconocimiento para la institución en el fútbol femenino de la ciudad y el país”.

Sin embargo, manifestaron que la institución efectuó promesas de “igualdad entre el equipo masculino y femenino” que no se cumplieron. “Las propias jugadoras nos encargamos de organizar rifas, vender pizzas, buscar sponsors y pedir subsidios a la municipalidad con el objetivo de sostener las condiciones básicas para seguir siendo el equipo competitivo que siempre fuimos”, expresaron.

El plantel femenino de Argentino de Rosario renunció a seguir representando al club y publicó un duro comunicado. (Prensa Argentino Rosario).

Además, detallaron que fueron ellas mismas las que confeccionaron sus conjuntos deportivos, costearon sus chequeos médicos y viáticos en las competencias, además de tener que alquilar un predio por su cuenta para los entrenamientos, pese a representar al club.

“La situación de quitarle los mínimos viáticos al cuerpo técnico imposibilitando seguir al frente del equipo es una demostración más de cómo se prioriza lo económico por sobre lo futbolístico”, escribieron y explicaron también que se les exigió conseguir sponsors por su cuenta utilizando a jugadoras del mismo plantel: “Tenían que salir vestidas con ropa del club, durante dos horas, tres veces por semana a repartir en diferentes empresas folletos que ellos nos entregaron”.

El equipo denunció promesas incumplidas Foto: @argentinofemenino

“Cabe aclarar que nada de esto vive el plantel masculino del club. Estamos convencidas de que jamás se les pedirá algo así. Esta muestra de abuso de poder solo se da con nosotras”, sostuvieron tras denunciar que recibieron amenazas con respecto a sus pases de las autoridades si no cesaban con sus reclamos.

¿Qué dijo el club argentino de rosario tras la renuncia de las jugadoras?

Por su parte, la institución de barrio Sarmiento salió a responder al comunicado de las jugadoras y se desprendió de las acusaciones: “Lamentamos informar que un grupo de jugadores abandonaron la competencia en el torneo de AFA por estar en desacuerdo con el cambio del Cuerpo Técnico”.

Además, aclararon que se trata de “un hecho no deseado pero motivado solo por cuestiones económicas: ante el retiro de aportistas externos del fútbol femenino del club, no era posible continuar pagando los viáticos de los entrenadores amateurs, y ante eso nos hicieron saber su voluntad de no continuar, lo cual respetamos, como corresponde”.

Y agregaron: “No compartimos ni avalamos lo comunicado por dichas jugadoras , conteniendo dichos que no se ajustan a los hechos”, para luego destacar el sacrificio económico del club y los esfuerzos para fomentar el fútbol femenino. En este sentido, la dirigencia destacó que “desde hace mucho tiempo” impulsando el fútbol femenino y que cuenta con “más de 150 jugadoras federadas” que compiten en distintas categorías.