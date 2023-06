Comenzó el torneo de fútbol femenino “Copa Ciudad de Rafaela”

El intendente Luis Castellano visitó el predio del autódromo para acompañar el inicio de la “Copa Ciudad de Rafaela” de fútbol femenino. En el certamen, del que forman parte 26 equipos con más de 300 jugadoras, se disputaron, este sábado, las zonas de clasificación. En tanto que, este domingo, se disputarán semifinales y finales.

Con este evento la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Deportes y Recreación fomenta y acompaña al fútbol femenino en este proceso de crecimiento que se viene dando a pasos agigantados.

Las integrantes del equipo “Panteras” comentaron, con respecto a la organización del torneo, que “es el segundo en el que participamos. Nos preparamos y consideramos que sería bueno que haya más de un torneo por año. Somos chicas de todas las edades y la verdad es que lo disfrutamos mucho y agradecemos la posibilidad que nos brinda el Municipio”.

Carolina, del equipo “Populares” valoró la disposición del Estado local para organizar el evento, así como también la donación de elementos de trabajo para los equipos: “Contar con elementos para los entrenamientos ayuda mucho y seguro los vamos a usar”.

Asimismo hizo lugar a la importancia del acompañamiento del grupo familiar y de amigos: “A nuestro equipo siempre lo acompaña la familia y vamos a todos lados con ella. Nos gusta que nos acompañen, que nos alienten. Se trata de venir a pasarla bien”.

Disfrutar y salir de la rutina

Por último, Carla, jugadora de “Alianza Femenina”, también brindó su palabra una vez finalizado su partido: “Todo esto está muy bueno. Antes no nos daban espacios para jugar a las mujeres. Hoy estar compartiendo y jugando al fútbol es un avance. Además, podemos estar junto a nuestros chicos, tomar mates, porque el fútbol no solamente es para los hombres. Gracias a la Municipalidad todas pueden presentarse en este torneo. Acá lo importante no es ganar sino venir a disfrutar y salir un poco de la rutina”.