En el marco de su lanzamiento como precandidato a concejal de Rosario, Miguel Tessandori anunció este lunes que dejará la televisión durante la campaña. Así se despidió de “De 12 a 14″, aunque tenía resuelto seguir al aire hasta que concluyera el proceso electoral.

//Mirá también: Con algunas sorpresas, cerró la presentación de listas para el Concejo Municipal

“Cerré diciendo algo que era real”, explicó el comentarista deportivo sobre lo que pasó el último viernes. Sin embargo, contó que vivió un fin de semana “especial” y aludió a las “chicanas” que puede sufrir a partir de su incursión en política, algo en lo que coincide con otros colegas.

El último integrante de la vieja guardia del programa insignia de Canal 3 anticipó que se apartará de su trabajo habitual durante los próximos meses. Sostuvo que se trata de una “decisión personal” con el respaldo de la empresa.

//Mirá también: Ciro Seisas asumió un cargo municipal antes de ser precandidato de la lista de Pablo Javkin

Tessandori prometió una campaña “muy modesta y austera” para tratar de llegar al Concejo como representante de la Alianza Mejor. Asimismo, aclaró: “No voy a venir a ’De 12 a 14′, dejaría abierto siempre un manto de dudas”.

“Hace 44 años que hago televisión en Rosario. Tres o cuatro meses no van a cambiar la imagen que uno ha llevado a la pantalla. Si los rosarinos no me votan, estaré de vuelta diariamente”, manifestó el periodista.