En el marco de las elecciones que se aproximan y que mantienen tan alarmante a la sociedad, se dio a conocer la primera mujer trans que irá tras el lugar de la presidencia comunal del país. Ella es Pamela Rocchi, quien en un principio competirá para gobernar Alcorta.

//Mirá también: Carolina Losada ya tiene rival en el interna de Juntos por el Cambio

En diálogo con El litoral, la mujer contó que nació y creció en la localidad de Alcorta, y a que luego de varios años quiere trabajar para su pueblo. La joven oficializó su precandidatura para jefa comunal por el Frente Progresista Cívico y Social esta semana y la noticia trascendió.

La joven fue directora provincial de Inclusión Trans durante el gobierno de Miguel Lifschitz y actualmente es asesora de la diputada provincial Clara García. En base a estos conocimientos le gustaría postularse para presidenta comunal en el país.

Quién es Pamela Rocchi, la primera candidata santafesina trans a presidenta comunal del país Foto: El Litoral

“En Santa Fe ya se han presentado candidatas trans pero a cargos legislativos como en Rosario, Tostado, Campo Hardy y varios lugares”, comentó Rocchi, sobre su candidatura. En este marco, y hasta el momento competirá con candidatos del PJ, con el oficialismo que es Cambiemos.

//Mirá también: Carlos Bermejo se reunió con concejala y asoma como periodista candidato

Sobre su experiencia en la política, la futura funcionaria detalló que ya pasó 10 años de su vida trabajando en el mundo político, “En ese recorrido estuve en la Comuna de Alcorta, fui asistente de la concejala (de Villa Constitución) Analía Martín y durante muchos años trabajé y me capacité porque en algún momento quería cumplir este sueño de gobernar Alcorta”, señalaba y añadió que su pueblo le “dió un montón y soy quien soy porque Alcorta no me discriminó, no me echó y siempre pensando que en algún momento iba a llegar a gobernarlo; lo intenté varias veces, pero no se daba o no tenía la edad o no era el momento”.

Por su parte, sobre el cargo que buscará la joven se sabe que lo compartirá con Mauro Pane, bombero de la localidad, perteneciente a la UCR, junto a Betiana Vargas Paolucci, Jorge Toloza, Sergio Grassi, Ana Pasini, Jairo Brik, Sergio García, Alejandra Franceschini, Adriano Dell Elce, German Plucinski, Analía Studer, Adrian Gallina, Norma Garcilazo, Néstor Lanzillota y Natalia Belletti.