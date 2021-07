El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, confirmó que será precandidato a senador nacional por Santa Fe. De esta manera, competirá en la interna con Carolina Losada, que llega acompañada por el sector del radical Mario Barletta.

//Mirá también: Carolina Losada confirmó que Dionisio Scarpin será precandidato a senador junto a ella

“Estoy convencido de que es necesario defender a Santa Fe con más fuerza en la Cámara de Senadores de la Nación para frenar las políticas que ejecuta el Gobierno Nacional y que perjudican al corazón productivo de nuestra provincia”, comenzó diciendo Angelini en Twitter.

Federico Angelini anunció que será precandidato a senador nacional @fangelini | Twitter

“La unidad es fundamental, como ha sido hasta ahora, para evitar que el kirchnerismo avance sobre las instituciones. Tenemos que seguir trabajando para alejarlos de la posibilidad de que consigan los dos tercios en el Senado, porque si eso ocurriera, sería el fin de la República. Vamos a defender a los que trabajan, producen y generan valor y también trabajar en pos de generar una mejor administración del Estado para reducir la carga tributaria y poder recuperar los puestos de trabajo que perdieron durante esta pandemia”, continuó.

//Mirá también: Miguel Del Sel logró reunir al Pro santafesino y sueña con una lista única

“Como siempre, seguiré recorriendo todas las localidades de la provincia, como lo he hecho hasta ahora, escuchando a los vecinos, a los emprendedores y pymes, a quienes el gobierno permanentemente les pone trabas para desarrollar sus actividades”, cerró, no sin antes agradecer al ex presidente, Mauricio Macri, a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta “por el apoyo para llevar adelante este importante desafío.