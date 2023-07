El increíble regalo que Lionel Messi le hizo a un sobrino para su cumpleaños: “Fue una locura”

Una de las cosas que caracteriza a Lionel Messi, por fuera de su talento para el fútbol, es su cariño y lealtad hacia la familia. El vínculo no se reduce sólo al hogar que formó con Antonela Roccuzzo y sus hijos, sino que el Campeón del Mundo es también muy unido a sus padres, hermanos y sobrinos.

Tomás Messi, hijo de Matías Messi, uno de los tres hermanos del crack rosarino, estuvo de invitado en un programa radial y dejó en evidencia un tremendo gesto que el futbolista tuvo con el, dándole un regalo que jamás podrá olvidar.

El chico estuvo en Giro Perfecto, un ciclo que se transmite por medio de la plataforma Twitch y allí contó del mejor regalo que recibió de su tío cuando cumplió los 18 años y que, sin lugar a dudas, lo marcó de por vida.

“Los grupos que trajo a mi fiesta de 18 años”, dijo sin dudar Tomás, que tuvo el lujo de tener en su celebración a Fer Palacios, Damas Gratis y la reconocida e histórica banda de cumbia santafesina Los Palmeras. “Fue una locura, los trajo de sorpresa”, contó emocionado.

Lionel Messi y Tomás (izquierda) en un cumpleaños Foto: @leomessi

Y sumó: “Se había rumoreado en el salón, donde estábamos todos pasados de copas, que iban a aparecer ellos. Entonces, de la nada, viene Leo y me lleva lejos de todos, ahí fue cuando me di vuelta y estaban armado todo el escenario”.

Messi en la vida: “una máquina de competir”

En el programa, Tomás fue consultado sobre cómo es su tío en la vida cotidiana, fuera de las canchas y de los flashes. “Leo es como se ve, una persona grandiosa, hace bastantes chistes, pero también tiene su momento tranquilo. En familia lo trato como a uno más, lo dejamos descansar”. Sin embargo, también destacó un aspecto de la personalidad de La Pulga: “Eso sí, es una máquina de competir”.

A diferencia de su tío, que más de una vez se declaró hincha de Newell’s, Tomás es de Rosario Central, el clásico de la ciudad. Por eso, cuando le preguntaron si le gustaría ver a Messi vistiendo la camiseta de La Lepra no dudó en contestar: “Como hincha de Central no me gustaría verlo en la Lepra. No sé si vendrá alguna vez, las ganas sé que siempre están” sostuvo, para alegría de los rojinegros.