El conmovedor relato de la viuda de Joaquín Pérez a casi un año de su asesinato en la zona norte de Rosario

Este 20 de octubre se cumplirá un año del crimen del arquitecto Joaquín Pérez en el Barrio Arroyito de Rosario y su esposa Indiana denuncia que la causa no avanza y no hay ni siquiera sospechosos identificados.

Joaquín Fernando Pérez fue baleado y falleció tras el robo de su auto en Muñiz al 1200. Foto: Joaquín Pérez

La viuda del joven asesinado en un robo sostuvo en diálogo con Radio 2 que la muerte de su esposo no significó un punto de inflexión; y señaló que la violencia y la inseguridad continúan e incluso están cada vez peor. “No se puede caminar, es imposible. Hay robos, tiroteos, vos salís a la calle y le rogás a Dios volver. Llevo a mi hija al jardín y ruego que no pase nada. Arroyito está invivible”.

En cuanto a la causa, Indiana no puede más que preguntarse por qué a esta altura de las cosas la Justicia no avanza: “No sé si no quieren, no pueden, son inútiles, no les interesa o hay algo más groso que no pueden desatar”, analiza con el cansancio propio de una persona que tuvo que atravesar el shock de una pérdida violenta y juntar fuerzas para no desarmarse frente a su hija de dos años.

Para la mujer, quienes deben investigar “siempre buscan excusas, dan vueltas”; y a casi un año del crimen el barrio sigue siendo un lugar inseguro, violento y peligroso para vivir: “Cada vez todo está más violento, hay cada vez más muertes. Con cada muerto que veo pierdo la cuenta”.

No obstante, Indiana se mantiene fuerte y advierte: “Así me lleve la vida entera no voy a parar”.

¿Cómo mataron al arquitecto Joaquín Pérez?

El homicidio de Pérez ocurrió el martes 26 de octubre. La principal hipótesis de los investigadores es que dos ladrones en moto lo atacaron para robarle el auto en la cochera ubicada sobre Muñiz al 1200, a la vuelta de su casa. Durante el ataque, recibió dos tiros en el pecho y uno en la ingle. Como pudo, se arrastró ensangrentado hasta la puerta de su casa y pidió ayuda.

El Renault Clío del arquitecto fue abandonado a pocas cuadras y la víctima falleció en los primeros minutos del otro día en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Joaquín Pérez fue asesinado en el marco del presunto robo de su auto frente a una cochera de pasaje Muñiz al 1200. Foto: @rodrigomiro76

Una mujer que conoció a Joaquín desde su nacimiento contó que escucharon ruidos como “de motos o tiros” y luego lo vieron al joven tirado en el suelo. “Atiné a llamar a la Policía. Estaba agonizando. Vi el cuerpo de mi vecino al que crié, podría ser mi hijo. Estaba tirado en la vereda como un cacho de carne. Es algo que se podría haber evitado”

En el barrio, los vecinos coinciden en que Joaquín “era un chico buenísimo y muy trabajador”.

Omar Perotti fue a la marcha por el crimen de Joaquín Pérez y lo abuchearon

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti y el intendente de Rosario Pablo Javkin vivieron momentos de tensión durante una de las marchas convocadas en el Monumento a la Bandera para pedir justicia por Joaquín, ya que las personas presentes comenzaron a insultarlos y pedirles que se fueran.

Fuerte reclamo de Justicia por el crimen de Joaquín Pérez en Rosario. (Juan José García)

Los propios familiares del arquitecto debieron calmar a la gente presente en la protesta, que pedía a gritos a las autoridades que se retiraran. “Por favor, sin violencia, porque fue la violencia la que se llevó a mi hermano”, dijo Leandro Pérez. Incluso el muchacho agradeció a Perotti y a Javkin haberse presentado. “Al menos dieron la cara, que era lo que pedíamos. Y es todo un gesto porque sabían que los iban a abuchear”, sostuvo ante los medios.

Ante la evidente tensión, el gobernador se retiró del lugar, que estaba lleno de manifestantes con pancartas y fuertes reclamos de Justicia y seguridad.