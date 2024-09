Ángel Di María en Netflix: Toti Pasman evalúa un juicio por “Romper la pared”

El estreno de “Romper la pared” puede llegar a desatar una demanda contra Netflix y una productora asociada. Así lo planteó Toti Pasman este lunes, cuando compartió su análisis de la promoción del documental de Ángel Di María. A su vez cuestionó la intervención de Jorgelina Cardoso, la esposa del ídolo de la selección argentina de fútbol.

El periodista hizo un descargo de más de 20 minutos en La Red. Además de la opinión sobre el documental, confirmó que había aceptado la invitación a actuar en el video de “Criticadores Anónimos”, pero se echó atrás porque incluía una parodia de Martín Liberman y también cambiaron sus frases.

“De ninguna manera le voy a hacer juicio a Di María”, aclaró el conductor de radio y televisión. No obstante, empezó a buscar asesoramiento legal para determinar si Netflix o la productora del clip lo perjudicaron. En este sentido, anticipó: “Si tengo derecho a reclamar, voy a reclamar por el comercial, no por la serie”.

Toti Pasman comparó a Jorgelina Cardoso con Lionel Scaloni

Toti Pasman tampoco planea demandar a la esposa del exjugador de Rosario Central, Real Madrid y París Saint-Germain (PSG). No obstante, ratificó que está disconforme con su conducta en torno al proyecto de la serie y planteó que “Jorgelina debería aprender” de Lionel Scaloni a la hora mirar las críticas a “Fideo”.

El periodista de 51 años recordó que “se dijeron cosas mucho peores” cuando el director técnico comenzó a trabajar en la selección nacional y el entrenador puso “la otra mejilla” en vez de tomarse revancha. “Si ella no puede, problema de ella”, apuntó.

“Antonela Roccuzzo es la primera dama del fútbol mundial y no se le conoce la voz. Ese es el camino”, comentó el conductor. Luego de la comparación entre las rosarinas, subrayó: “No estoy buscando puterío, hablé ahora porque nunca me escondo”.

El descargo radial llegó a incluir una crítica contundente a la pareja del futbolista de Benfica por la participación de Mía Di María (11) en el documental. “Me parece nefasto usar a una nena y ponerla a decir que mi papá les cerró el orto a los periodistas”, planteó el anfitrión de “Fútbol 910″.

¿Dónde se cruzaron Toti Pasman y Jorgelina Cardoso?

Antes del estreno de la serie, Toti Pasman y Jorgelina Cardoso compartieron un vuelo desde Nueva Jersey hasta Miami. En ese momento, el comentarista fue a pedirle disculpas por las críticas a su marido y ella “se puso a llorar desconsoladamente” en el avión. “Me hiciste sufrir mucho”, le replicó.

Apenas empezó la conversación, la esposa de “Fideo” planteó que también debería hablar con los padres de Di María en la cabina. Diana Carreño dio por superado el conflicto con su hijo y le contestó al periodista: “Ya está, nene”.

Miguel Di María no pensaba lo mismo mientras estaba en el aire con uno de los principales detractores de “Fideo”. “El padre no me miró, no me dirigió la palabra. Sentí mucha bronca en su mirada y la respeto, pero no puedo hacer más. No puedo ir al Vaticano a pedir disculpas”, concluyó el conductor.

En cuanto al documental, Toti confirmó el grupo Pegsa le pagó por la entrevista de “Romper la pared”. También iba a cobrar por su actuación en el comercial, pero finalmente no fue a grabar el video porque cambiaron la letra que le habían dado inicialmente y no quería agraviar a su amigo Liberman.