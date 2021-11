Después de la consagración en la Copa América, las criticas y cuestionamiento hacia los jugadores de la Selección Argentina y Lionel Scaloni desaparecieron; pero el plantel atravesó duros momentos y la madre de Ángel Di María contó como lo vivió ella: le pidió a “Fideo” que dejara de representar a Argentina.

“Yo le decía a Ángel que tenía que irse de la Selección porque era muy feo verlo sufrir y nos hacía mal”, contó Diana Carreño, mamá del 11, en diálogo con Super Deportivo Radio. Los cuestionamientos a Di María fueron muy crueles y en más de una oportunidad su mujer, Jorgelina Cardoso, contó en sus redes sociales lo duro que era para la familia.

Diana Carreño, sufría las citaciones de “Fideo” a la Selección

Ahora, lejos de esos momentos desagradables, la mamá de Di María confesó que lejos de disfrutar una citación de su hijo para vestir la casaca Albiceleste, lo sufría: “Lloré mucho cuando lo criticaban, pero él nunca se enteró. Si se quedó fue porque una vez me dijo ‘mami, me voy a quedar porque vos me enseñaste que nunca hay que bajar los brazos´”.

La madre de Di María contó como vivió las criticas a su hijo y cuál fue su pedido.

Ese dolor de madre quedó en segundo plano, luego de que “Fideo” marcara el gol que consagró a la “Scaloneta” en la final de la Copa América con Brasil. “Lo que estoy viviendo no se puede expresar con palabras. Ángel está logrando lo que quería: el reconocimiento de todos”, comentó Diana.

La mamá de Ángel Di María cuestionó el trato para con los rosarindo

Pero lejos de olvidar a quienes hablaron mal de su hijo, Carreño fue clarita: “Para nosotros fue muy doloroso escuchar todas las cosas que escuchamos sobre él. Ahora se dio vuelta todo y los que lo criticaban ahora están hablando a boca llena. El rosarino siempre cae, siempre hablan. Los de Buenos Aires juegan mal y no se los critica tanto como a los jugadores rosarinos”.

¿Cuáles son las cábalas de Ángel Di María?

Diana también contó algunas cosas de la intimidad del delantero. Las cábalas son moneda corriente, sobre todo en el mundo del fútbol, y Di María no está ajeno a ellas: antes de cada partido con la Selección Argentina llama a su mamá “para que le de la bendición”.

Ángel Di María junto a su familia.

“Sea las 4 o 6 de las madrugada, él me tiene que llamar. Yo le digo: ´te mando la bendición por audio´ y él no quiere saber nada, porque tiene que escucharme. Entonces, me llama a las 4 de la mañana. Yo creí que cuando se casó, iba a terminar con eso. ¡Ya está! Pero no, el sigue siendo fiel a esa bendición y a su cábala. Con la bendición, es una manera de sentirse tranquilo y yo feliz”, detalló.

El festejo de Di María dedicado a su mujer e hijas (Pool Getty)

Pero esta no es la única, el festejo en cada gol formando un corazón con sus manos es otra cábala, y esta va dirigida a Jorgelina y sus hijas.