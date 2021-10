Ángel Di María pasó de ser uno de los jugadores más criticados de la Selección a uno de los más aplaudidos. En el medio pasó su gol en la final de la Copa América que le dio el primer título a la Selección Argentina después de 28 años.

El ex Rosario Central fue entrevistado por la prensa de AFA y reveló qué le pasa por su cabeza cada vez que escucha a la hinchada cantarle “Fideooooo, Fideooooo”, ya famoso. “Siempre que lo escucho me acuerdo de ese mes hermoso que vivimos, en el que el corazón me explotó por haber ganado algo con la Selección, que para mí significa todo”, dijo.

“Hace 14 o 15 años que estoy en la Selección (entre juveniles y la mayor) y para mí es algo único. Ese gol que hice en la final fue el más lindo de mi carrera, ese título que conseguí fue el más importante, por lo gané con la Selección. Es lo mejor de mi vida”, manifestó Angelito.

A la hora de relatar el momento de la definición, confesó que cuando le salió el arquero y controló ya sabía lo que iba a hacer. “Picarla es una marca registrada mía, y de entrada sabía que era gol, que no había off side”, aseveró.

Al ser consultado acerca de qué le pasa cuando ve la Copa América respondió que primero se acuerda de todos los momentos feos que le tocó atravesar, a él y al grupo, por no conseguir el triunfo, pero luego la alegría por finalmente haber alcanzado el objetivo. “Siento la gran felicidad de la gente y de la familia por el título, que también en parte se debe al trabajo del cuerpo técnico, de los médicos, de todos, y que quedará acá para siempre”, cerró.