Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Luka Modric, Neymar son algunas de las grandes figuras con las que jugó Ángel Di María a lo largo de su carrera, y Fideo relató algunas vivencias que tuvo con ellos y con técnicos de la envergadura de Louis Van Gaal, José Mourinho, Jorge Sampaoli y Alejandro Sabella.

A continuación, algunas de las frases que le dedicó Angelito a cada uno de ellos en una entrevista con el programa Líbero de TyC Sports.

Lionel Messi

“Yo lo trato como a uno más porque a él no le gusta el show, quiere una relación de iguales, le gusta compartir momentos con todos y no vivir en una burbuja. Él es uno más del grupo, por más que para mí sea un extraterrestre. Ahora que lo tengo todos los días me pone contento”.

Neymar

“Está siempre en un cumpleaños. Es el jugador más fiestero que conozco. Es pura alegría, el típico brasileño. Tiene un corazón enorme, por eso rápidamente me di cuenta por qué Leo lo quiere mucho, porque es imposible no quererlo. Disfruta cada momento y con (Leandro) Paredes lo vivimos cargando por la Copa América. Pasamos nosotros y le decimos: primero Argentina, después Brasil, y él se ríe”.

Cristiano Ronaldo

“Conmigo siempre se portó muy bien, incluso peleó por mí junto con Sergio Ramos e Iker Casillas para que no me fuera del Real Madrid. Adentro de la cancha es una cosa, pero afuera es otra, un fenómeno. Una vez lo invité a mi cumpleaños junto a Marcelo y Pepe, porque siempre estaba con ellos. Pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje, vino a mi casa, y se puso a tomar cerveza con mis amigos. Ojalá le vaya muy bien en Manchester”.

Zlatan Ibrahimovic

“Es el compañero más canchero que tuve, siempre decía que estaba él y el resto mucho más atrás, pero es una gran persona, aunque piensa que todo lo que se ponga le queda bien. Pese a lo grandote que es, es impresionante ver lo que puede hacer con la pelota”.

Louis Van Gaal

“Arranqué muy bien en Manchester, jugando, haciendo goles, dando asistencias. En las primeras semanas salía en la tapa de todos los diarios y se ve que a Van Gaal no le gustó, porque me dijeron que no quiere que ningún jugador lo tape. Entonces después de los partidos donde hacía goles se la pasaba señalándome los pases mal que daba, de repente me empezó a poner menos hasta que me mandó al banco. Fue el peor técnico que tuve. Justo se dio un intento de robo en mi casa, mi familia no estaba cómoda en Inglaterra y decidí irme”.

Jorge Sampaoli

“Arrancamos bien y terminamos mal. Al principio venía a visitarme y me decía que en la Selección éramos Leo, yo y el resto, me trataba como uno de los mejores, pero después me limpió y no me dio ninguna explicación. No me puso en los primeros partidos del Mundial, y después me mandó con Nigeria, y gracias a Dios salió bien, porque estábamos a nada de que nos quedáramos afuera. En el medio se peleó con (Sebastián Beccacece), no nos daba instrucciones. La verdad que fue una lástima, porque teníamos equipo para mucho más, si de hecho Kylian Mbappé me dijo que Francia nos tenía mucho menos, y hasta le fuimos ganando el partido”.

José Mourinho

“Estaba loco, se peleaba con quien sea, hasta con Cristiano Ronaldo. Pero tenía todo en la cabeza, sabía cómo jugar cada partido. Una vez que yo tenía cuatro amarillas me dijo que se me sacaban una quinta, me daba cuatro días libres. Entré, pegué un patadón, me amonestaron, y medio esos días para disfrutar con mi mujer. En los clásicos con el Barcelona se sacaba”.

Jugadores más cracks con lo que jugó

“Después de Messi, Verratti, Zlatan, Modric, Kroos, con el que estuve sólo un año, pero me impresionó. De Modric me sorprendió cuánto creció en el Real Madrid. A Cristiano no lo menciono porque él necesita más espacio para jugar, y a mí me gustan más los que resuelven en pocos metros”.

Con quién comería un asado

“Con Diego Maradona, Pelé, Cristiano y Leo Messi. Diego fue un segundo padre para mí, siempre me bancó pese a las críticas”.

Con quiénes vacacionaría en un yate

“Con Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Neymar. Con todos tengo una relación excepcional, nuestras familias se conocen, tenemos chicos de la misma edad y se llevan bien”.