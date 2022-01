Se acercan las elecciones para intendente de Los Antiguos, Santa Cruz: Julio Bellomo irá por el Frente de Todos, Rodrigo Sarrasin por la Unión Cívica Radical, Marcos Nahuelguer del Polo Obrero, y dentro de SER Santa Cruz hay tres candidatos, entre ellos Fabio Jomñuk.

El productor de cerezas, en diálogo con TiempoSur, aseguró: “Como nativo, conozco mi pueblo y las distintas situaciones que a diario me preocupan. Tengo 46 años y observo que, si no nos comprometemos como vecinos, después no tenemos mucho derecho a reclamar o hacer berrinche, diciéndolo de manera vulgar”.

Jomñuk, descendiente de familiares rusos, tenía pensado presentarse en 2023, pero SER Santa Cruz le propuso ser candidato para las elecciones de este año, las cuales se llevarán a cabo el 6 de marzo.

Junto a los otros candidatos del partido, Marina Benítez y Víctor Pennisi, a pesar de que tienen algunas diferencias, cuentan con la “misma visión del pueblo”: principalmente coinciden en cómo se manejó la política en los últimos años y cuál es el principal problema que tiene la sociedad.

El productor de cereza se refiere al consumo de sustancias ilegales: “La droga es un tema complejo que avanzó en todos lados, y quizás en Los Antiguos lo hizo de forma desmedida, faltaron acciones y controles, y se generó un espacio de tierra de nadie”.

Jomñuk propone un trabajo de manera conjunta con todas las fuerzas políticas; sin embargo, ve esta meta como algo difícil de alcanzar debido al “desorden institucional” que hay.

Analizando la situación, el candidato a intendente concluyó en lo siguiente: “Hay una falta de contención de nuestros jóvenes, que están a la deriva porque tampoco tienen propuestas que los incentiven, sean culturales o deportivas, y percibo, mucho más por la pandemia, que no ha tenido acompañamiento social del Estado”.

De esta forma adelantó que, si gana las elecciones en marzo, promoverá una norma que obligue a los miembros del gabinete a realizarse estudios para controlar si consumen o no sustancias ilegales.

Por el contrario, aquel que se oponga a hacerse los análisis deberá renunciar. “Si querés dar el ejemplo a los chicos y los vecinos que padecen el consumo de drogas, hay que brindar ese ejemplo”, señaló.

Si bien esta medida abarca a los miembros del gabinete, se extenderá -por ejemplo- al jefe de la policía y a cualquiera que desempeñe un rol institucional en la localidad.