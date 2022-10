El primer matrimonio trans de Santa Cruz: conocé la historia de Emma y Alison

Emma y Alison marcaron historia en Santa Cruz. Esta semana, se convirtieron en el primer matrimonio trans en la provincia, pero también de la Patagonia. Además, están esperando su primer hijo.

Emma, de 24 años, y Alison, de 32 años, se conocieron en el 2016 en una reunión que se hablaba sobre la lucha por los derechos LGBT+. Poco a poco fueron conociéndose hasta que una noche se declararon amor y, desde ese día, decidieron formalizar su noviazgo.

Hoy en día Emma está embarazada de casi seis meses y van a llamar “Chris” a su pequeño que está en camino. La búsqueda del niño viene desde hace tres años. “Ambos dejamos el tratamiento de reemplazo hormonal, todo para que funcione correctamente”, contó Alison en diálogo con La Opinión Austral.

Emma y Alison esperan a Chris, su primer hijo. Foto: La Opinión Austral

La palabra de Emma, una de las protagonistas de la historia

En diálogo con el medio local, Emma contó que Alison utiliza “ella”, pero “para mi los pronombres me son medios indiferentes, ya que me considero género fluído”, reveló la joven.

“Este noviazgo duró hasta que decidimos juntarnos unos años después”, contó Emma. Cuando llegó la pandemia y el gobierno estableció restricciones de horario para circular por la ciudad, las chicas consideraron que lo mejor era que tenían que irse a vivir juntas.

“Estábamos desempleadas las dos, no me tomaban en ningún lado”, aseguró Emma. Después logró entrar a trabajar en Vialidad Nacional, en el marco de la Ley de Cupo. Alison cumplía horarios laborales en una cooperativa. En la actualidad es peluquera y hace limpieza de forma particular.

La situación mejoró para las jóvenes, ya que con sus ingresos pudieron cubrir sus gastos y, después, las oportunidades llegaron. La pareja se fue consolidando cada vez más y empezaron a buscar ese bebé que tanto soñaban.

“Intentamos como dos años y no pudimos hasta que nos dimos por vencidos. Justo en ese momento dijimos ‘bueno, capaz en dos años más podemos llegar a proyectar, adoptar o hacer algún tipo de tratamiento’”, manifestó Emma. “Ya con los dos trabajando en una situación mejor, ahí justo llegó el bebé”, expresó Alison. A los pocos días del test de embarazo positivo, “le dije si quería casarse conmigo, mientras cocinábamos”, contó ella.

En cuanto a ser una pareja trans, “nunca habíamos hecho notas porque veíamos muy politizado todo el tema de la diversidad, siendo la primera pareja trans de la Patagonia”, explicó Emma.

La Ley de Matrimonio Igualitario respalda a las relaciones amorosas del mismo sexo, pero no para una pareja trans. Este hecho marca un antes y un después en la historia del sur del país y emociona a las nuevas generaciones.

“Nuestro mensaje para las futuras generaciones sería que nunca escondan quienes son o quieren ser, como siempre decimos: el clóset es para la ropa y claramente la respuesta al odio o los prejuicios de los demás, siempre va a ser el amor y el derecho de ser”, concluyó la pareja.