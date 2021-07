El diputado por distrito Jorge Arabel, en relación al próximo cierre de listas de precandidatos para las legislativas, señaló que si está en las consideraciones de quienes toman decisiones sería un halago, pero que no pasa por su cabeza ser Diputado Nacional. Habló de la mística de Gobierno de Néstor Kirchner y dijo que es necesario que se recupere esa forma de hacer política.

“El Calafate es un fiel reflejo de lo que ha sido Néstor Kirchner como conductor”, sostuvo el diputado provincial Jorge Arabel en una entrevista brindada al programa radial QUE. En lo referido a la contienda electoral y al cierre de listas de los próximos días, dijo que no hay que menoscabar las elecciones de medio término y más allá que sería un halago para su carrera política ser convocado para ser pre candidato no es algo que pasa por su cabeza. Asimismo fue crítico, más allá que no dio nombres, sobre aquellos que deciden ir por afuera del Partido.

Para Jorge Arabel todas las elecciones son importantes, aunque aclaró que por la actual situación pandémica por la que atraviesa el país, para la gente el tema de las candidaturas, “no es el tema del momento”. Mas allá que reconoció que hay diferencias con el oficialismo a nivel provincial, “yo creo que se seguirá hablando desde el sector político hasta último momento con el oficialismo provincial para el armado de las listas”.

También adelantó que ojalá se puedan armar desde el oficialismo las mejores candidaturas, “para no solamente ratificar la banca de Juan Vázquez, sino también para recuperar otra”.

Según el dirigente que respalda la gestión de Javier Belloni, intendente de El Calafate, dijo que “nosotros seguimos creyendo que el modelo El Calafate es el modelo que tiene que ser el de Santa Cruz”, y añadió que “Belloni es el referente de 32 mil vecinos de Santa Cruz. Como sector hemos sido responsables y la peleamos desde adentro”.