De Río Gallegos al mundo. Con tan solo 16 años. Kathy Schenfelt tuvo la oportunidad de ir a Hollywood y trabajar con grandes figuras reconocidas de Estados Unidos. Hoy, con 28 años, fundó su empresa y es una magnate de las marcas más importantes a nivel mundial.

Nos remontamos a 2014, año donde el manejo de las redes sociales y estrategias digitales eran escasas y no se sabía mucho sobre el tema. Pero Kathy, en ese momento, era una experta en el marketing. Según ella, este atributo se debe a su gran fanatismo por la saga de Crepúsculo, finalmente cumplió el sueño americano, terminó trabajando en campañas de marcas famosas.

Kathy Schenfelt es oriunda de Río Gallegos y desde allí cuando tenía 16 años logró trabajar junto a Hollywood. Foto: Revista Pronto

Con 16 años empezó a trabajar en Hollywood

Se fue a vivir a Los Ángeles, allí estudió y se perfeccionó. Creó su empresa desde cero, donde actualmente trabajan solo mujeres. En un diálogo con Revista Gente, Kathy contó sus inicios y los sueños que le quedan por cumplir. “Desde chica me la pasaba en la compu y me interesaba mucho este mundo de los artistas, el ambiente”, empezó relatando.

A los 12, 13 años, la joven pensaba: “¿Cómo hago para llegar a Hollywood?”. Ella no tenía duda de que iba a llegar a Los Ángeles, pero para su familia eran solo ideas que se le pasaban por la cabeza a una niña de esa edad y que quedaría ahí. Por otro lado, la joven contó: “Yo iba una escuela pública y me acuerdo que en la secundaria le contaba a mis compañeros y no me creían, les decía que trabajaba con los de Crepúsculo y se reían porque pensaban que era imposible”.

Sin embargo, a los 16 años Kathy ya trabajaba para Hollywood desde Río Gallegos, mientras tanto iba al secundario, ella lo llama “doble vida”, debido a que iba a la escuela y cuando llegaba a su casa trabajaba hasta la madrugada: “Aunque no era un trabajo para mí porqué me encantaba lo que hacía”, expresó.

Kathy Schenfelt, llegó a Hollywood y trabaja con reconocidos artistas. Foto: Voyage LA

Cuando se le pregunta cómo llegó a trabajar con ellos, la joven afirma que era fanática de la saga de Crepúsculo, tenía facilidad para el inglés y siempre le apasionó la parte del diseño. “Entré a Twitter que era lo que más se movía en ese momento y, en principio, busqué contactarme con fans de Crepúsculo de todo el mundo. Jamás pensé que iba a pasar lo que pasó, o un poco sí, porque era lo que quería”.

Luego pasaron los meses y su cuenta de Twitter fue creciendo, contaba con más de 100 mil seguidores, que para ese entonces, era un gran acontecimiento. Schenfelt contó que la productora de la parte de marketing le mandó un mail. “Me acuerdo que les contaba a mis papás y no entendían nada”. En cuanto a su trabajo, estaba en la parte de engagement: “Nosotros consultábamos cada vez que salía un trailer o un póster a ver si gustaba o no y junto con mi equipo opinábamos al respecto. Lo que decidíamos después salía a nivel mundial”. Ella, al ser fanática, sabía lo que los otros fans querían y para ellos era valiosa su opinión desde el lugar como admiradora.

Una de las grandes incógnitas era cómo vivió el cambio económico al ser tan chica. Empezó a ver ingresos a los 17 años, allí trabajaba con artistas, quienes fueron sus primeros clientes. Manejó las redes de Maddie Ziegler (influencer), cuando ella tenía 8 años. “Llegué a trabajar con ella y su hermana de una manera similar a Crepúsculo, de modo fan, quería acercarme con algún servicio porque yo miraba la serie “Dance Moms”. En ese momento se estaba empezando a usar Instagram y las redes sociales con mecanismos para la audiencia. Así que busqué a la mamá en Facebook, le expliqué que era fanática de la serie y que quería trabajar para ellas. Me contó que necesitaban un sitio oficial, lo hice y trabajamos durante seis años mientras yo vivía en Río Gallegos”, detalló.

Kathy junto a Maddie Ziegler. Foto: Revista Pronto

El cambio rotundo que le dio el viaje a Los Ángeles

En cuanto a sus padres en ese momento, Kathy contó que: “Mis papás me querían matar porque pensaban que yo iba a terminar la secundaria y me iba a ir a estudiar a Buenos Aires, pero eso no pasó”. Repitió un año del secundario y terminó el colegio a los 19 años, luego hizo un viaje como turista a Los Ángeles con su tía para ver si le gustaba. “Lo hice con todos mis ahorros, mi mamá me pagó el pasaje nomás porque mi familia no tenía los medios para ayudarme. Estuve dos semanas y volví segura de que me quería ir a vivir allá”, relató.

Se quedó 3 años más en Argentina trabajando de lo mismo, y ahorrando. Puso un nombre oficial a su agencia. La joven contaba con mentores y asesoramiento con artistas de Estados Unidos, y relató que “los ayudaba con las marcas, por ejemplo, cuando querían trabajar con modelos”. Hoy hace 6 años vive en Los Ángeles: “Hice un programa en Music Business que para mí era algo nuevo, estuvo buenísimo. Obviamente, yo sentía que tenía una base de conocimientos, pero sí necesitaba incorporar más, por eso me gustó lo de ayudar a los artistas musicales. Fue una experiencia increíble”. Por suerte, le alcanzaron los ahorros para pagar sus estudios.

Luego de la vida de estudiante, en Estados Unidos te dan un periodo para trabajar, pero debe estar relacionado con lo que te graduaste. “Trabajar acá es difícil por el tema legal”, exclamó Kathy. Sin embargo, eso no fue un impedimento y se le ocurrió abrir su propia empresa: una agencia de representación de artistas.

“Yo sabía que cuando se vencía mi visa de estudiante tenía que tener otra cosa. Entonces, como yo quería juntar el dinero para hacer una inversión y sacar la visa de inversionista, ahorré con mi trabajo todo ese año, junté los 100 mil dólares, los invertí en crear mi propia empresa y saqué esa visa”. Por otro lado, actualmente la empresa cuenta con 30 clientes, entre ellos actores e influencers, trabajan con muchas marcas reconocidas tales como, Disney, Netflix, Amazon, Gucci. “Somos tres mujeres. Acá la mujer tiene que pelearla, sobre todo en la parte de entretenimiento, es una sociedad machista y a veces choca eso”.

¿Sueño americano cumplido?

Cuando se le pregunta si logró cumplir su sueño, dice: “Sí y no. Yo no lo veo como sueños sino como metas porque siempre sale algo nuevo”. Su próxima meta es llegar al punto de que su empresa crezca para obtener más clientes pero sin “dejar de hacernos especiales”. En cuanto a si extraña su país natal, afirmó: “A la Argentina no vuelvo desde el 2017. Mi mamá es maestra jardinera, ella todavía no ha venido, si Dios quiere vendrá. Mi papá iba a venir en diciembre de 2020, pero lamentablemente falleció el día que iba a viajar”.