Marito es un ciudadano de la zona de la Patagonia que presentó su casting para ingresar al reality de Gran Hermano 2022. Él se definió como “el mariachi” de Río Gallegos y cree que puede ser el representante de la ciudad.

“Hola gente, soy Marito de Río Gallegos. Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano che“, empezó el relato del video del hombre. Luego agregó que “le gustan las mujeres, la joda y todo”. Con un sombrero de charro se tiró algunos pasitos.

Con música de fondo, Marito expresó: “soy el mariachi de Río Gallegos papá” y continuó con su baile. Muchos de los seguidores le desearon mucha suerte a través de su cuenta de Facebook. “Genio Marito”, fue uno de los tantos comentarios.

Entre las respuestas de los seguidores, hubo uno que se destacó al contar la historia del postulante. “Mario tiene una historia atrás de todo, el trabaja siempre se desvive por su familia, no es solo lo que muestra o lo que se ve en el video. Quien dijo que el no puede o no valdría la pena ir? Todos los que van son por sueños así sea económico o para vivir una experiencia”, escribió Yami.

Hasta el momento no se sabe si el mariachi ingresará o no a la casa de Gran Hermano. Lo único que compartió en su perfil de Facebook fue que desde la producción le respondieron que su solicitud se realizó con éxito. “Todo se puede con fe nomás”, escribió Marito.