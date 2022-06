A más de 20 años de su primera edición, vuelve “Gran Hermano”, el reality que supo revolucionar la televisión argentina y marcó un antes y un después en la vida de toda una generación. Telefe vuelve a apostar por el formato y ya son miles de personas las interesadas en ser parte del programa.

Para ingresar a la casa más famosa del país los aspirantes deben postularse a través de un video donde deben destacar todas sus cualidades. Así lo hizo un joven que se definió así mismo como “Tincho” y su presentación no tardó en volverse viral.

Gran Hermano 2022, el regreso del reality.

Se trata del clip de Mauro de 25 años donde en 1:34 minutos no para de hablar de sus principales características. Entre ellas enumera: “Juego al rugby, voy mucho al gimnasio, soy un tincho”.

“Creo que eso puede servir mucho para el programa. Es un estereotipo que tiene que estar adentro de la casa”, remarcó. Lo más llamativo fue cuando dio su opinión acerca de los participantes que debería tener el ciclo: “Creo que tiene que haber de varias clases para que sea más entretenido todavía y haya ese choque de culturas”. Su insólita expresión sobre el “choque de culturas” se convirtió en trending topic en Twitter por varias horas y su video obtuvo más de 400 mil reproducciones.

En otro tramo de su relato, contó: “Estudio marketing en la UADE, empecé en el 2019. Me anoté por las minas, pero me fue bien, ya estoy por terminar la carrera”. Y aseguró que sus conocidos lo motivaron para anotarse a participar de la competencia que será conducida por Santiago del Moro: “Hace 20 años que la gente me viene diciendo ‘cuando salga Gran Hermano te tenés que anotar, porque es justo para vos’”.

Santiago del Moro será el conductor de Gran Hermano

“Es para gente banana, canchera y que entretenga al público. Yo soy esa persona”, garantizó. Y confesó: “Soy cero introvertido. Las boludeces que hago cuando estoy solo, imaginate si tengo una cámara en frente. Son incontables la cantidad de boludeces que puedo hacer para entretener a la otra persona”.

Para cerrar contó que es “más divertido en persona”. Por último, Mauro cerró su video con una impresión en blanco y negro de una foto suya sin remera que mostró a cámara para mostrar su figura, y soltó: “¡Ah! Soy modelo también”.

Cómo anotarse en Gran Harmano

Para participar del próximo reality los y las interesados deberán completar un formulario con sus datos personales en la plataforma de Telefe. Deben tener entre 18 y 101 años y además compartir un video.

“Compartinos un video donde te presentás y nos contás de vos así podemos conocerte”, propone el sitio y aclara que el corte no debe superar los 2 minutos.