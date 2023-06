Elecciones en Chaco: ¿qué pasa si no voto en las PASO de este domingo 18 de junio?

Este domingo 18 de junio se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia del Chaco, por lo que todas las personas mayores de 18 años y menores de 70 años deben ir a emitir su voto. En caso de no pertenecer a este grupo y no justificar la no emisión, se tendrá que pagar una multa: ¿De cuánto dinero?

¿De cuánto es la multa por no ir a votar en las PASO de la provincia del Chaco?

Según el artículo 125 del Código Nacional Electoral, “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta días de la respectiva elección”.

Además, aquellos que no abonen la multa por “faltas electorales” figurarán en el registro de infractores, lo que no les permitirá hacer trámites, como obtener el pasaporte por ejemplo, durante un año. A su vez, tampoco podrán ser designados en funciones o empleos públicos por el lapso de tres años a partir de la elección.

Quiénes tienen la obligación de votar en Chaco y quiénes no

El artículo 12 del Código Electoral de Chaco establece que algunas personas están exentas de ir a emitir el voto este domingo 18 de junio. Esos ciudadanos son:

Jueces o auxiliares de la justicia que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

Aquellos que se encuentren a más de 300 kilómetros del lugar de votación . Estas personas deberán explicar el motivo de la distancia y tendrán que pedir un certificado en la comisaría más cercana.

Los que estén enfermos o imposibilitados por fuerza mayor , de forma suficientemente justificada, que les impida asistir al acto. Para ello, son los profesionales de la salud nacional quienes deberán comprobarlo. En su defecto, médicos oficiales, provinciales o municipales son los responsables y, en caso de que no se encuentren éstos, serán médicos particulares.

Parte del personal de organismos y empresas de servicios públicos que deban realizar tareas que impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con diez días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

En caso de no presentarse en las mesas electorales, se deberá justificar la ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, se aparecerá en el registro de infractores.

¿Puedo votar si perdí mi documento?

Cada chaqueño que llegue a las urnas, deberá mostrar el documento nacional de identidad para validarlo. En caso de haber perdido la credencial habilitada, no se podrá votar y tendrán que hacer la denuncia de pérdida del mismo para justificar la inasistencia, ya que no se permite el voto con una constancia de DNI en trámite.