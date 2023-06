Emoción en Chubut: venció al cáncer y salió a celebrarlo con una caravana por la ciudad

Este martes 6 de junio, Comodoro Rivadavia fue escenario de un emocionante episodio: una mujer había atravesado un largo camino para curar su cáncer y finalmente tuvo su última sesión de quimioterapia. Para festejarlo, se subió a una caravana con toda su familia por el centro de la ciudad, creando una escena de esperanza y alegría.

Jenni Quevedo, de 28 años, fue diagnosticada con cáncer hace un año. A partir del parte médico, empezó su tratamiento y nunca perdió las esperanzas. “Hace un poco más de 1 año me daban la peor noticia de mi vida. El mundo se me derrumbaba y sentí mucho miedo. Los doctores decían que no me iba a poder curar porque estaba muy avanzado”, escribió en sus redes.

El duro momento de recibir el diasgnóstico.

“Lo que no saben es quién soy y quién es mi padre celestial. Le pedí a mi Señor que me de las fuerzas para enfrentar”, explicó Jenni sobre cómo tuvo las fuerzas para afrontar su situación. Así fue como un año después tuvo su última sesión de quimioterapia y se curó por completo del cáncer.

El emocionante festejo de la comodorense que venció al cáncer

Luego de la sesión y de enterarse que estaba bien de salud, decoró todo su auto con carteles, colores y globos, se subió a la caravana y se fue al centro a festejar con todos sus familiares y sus amigos más cercanos.

Además, Jenni hizo un posteo sobre el increíble momento y escribió: “Los amo a todos!! GRACIAAAS DIOOOOS!! Últimaa quimiooo!! Hoy empieza una nueva vida para mi. QUIERO DECIRLES A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTAN PASANDO POR LO MISMO QUE SE PUEDE!. LA FE MUEVE MONTAÑAS. ES INCREÍBLE!!”.