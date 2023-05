El cordobés Gastón Massa contó que atraviesa un cáncer y Chayanne le envió un mensaje de aliento

El influencer cordobés Gastón Massa contó, hace algunos días, que fue diagnosticado de Linfoma de Hodking. Tras el anuncio, diferentes personajes del mundo del espectáculo le enviaron sus mensajes de apoyo. Este martes, el aliento llegó desde Puerto Rico con Chayanne, su ídolo, quien le envió un video muy especial.

“Hace un mes y medio me encontraron un linfoma en el pecho, que es un cáncer en la sangre”, dijo en un video Gastón Massa al momento de explicarle a sus seguidores lo que le estaba ocurriendo. “Obviamente que la palabra es fuerte y al principio fue un baldazo de agua fría pero al toque ya focalizado al mango en que esto va a pasar rápido porque tiene muy buenas probabilidades y que no hay mal que por bien no venga”, agregó.

Willy y Gastón Massa.

Sin perder la sonrisa, el influencer explicó detalladamente su estado y mostró su positivismo hacia el futuro. Finalmente, cerró el video con un pedido a sus seguidores: “Obviamente se aceptan buenos mensajes, con buena energía y apoyo, porque yo creo que esto lo vamos a pasar todos juntos, nos vamos a seguir divirtiendo. Esta cuenta no va a parar, vamos a seguir generando contenido. Así que gracias por siempre estar”.

CHAYANNE LE DEDICÓ UN VIDEO DE APOYO AL CORDOBÉS GASTÓN MASSA

Gastón Massa es un reconocido fanático de Chayanne que, incluso, ha grabado muchos videos haciendo referencia al puertorriqueño. Así fue que, este martes, el influencer publicó un saludo del cantante dedicándole palabras de aliento.

“Te llamo para mandarte fuerzas, sabes que veo tus videos, siento tu energía (...) Sabes que te mando todo mi cariño, mucha energía, mucha fuerza, eres un guerrero y vamos a salir para adelante. Cuídate mucho. Se le quiere”, dijo Chayanne.