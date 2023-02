Día Internacional del Cáncer Infantil: las esperanzadoras campanadas en el Hospital Infantil de Córdoba

En el Día Internacional del Cáncer Infantil, el Hospital Infantil de barrio Alta Córdoba, de la ciudad capital, fue sede del tradicional “Campanazo”. El acto representa una celebración para aquellos niños, niñas y adolescentes que concluyeron sus tratamientos oncológicos.

En esta ocasión, fueron 11 pacientes quienes, junto a sus familias, participaron de la conmemoración por el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Diez años de tratamiento: Santino, un luchador nato

Se destaca el caso excepcional de Santino, de 17 años, quien recibió su alta definitiva luego de una década de tratamiento.

Alta Córdoba. Campanazo para concientizar sobre el cáncer infantil (Gentileza).

“Hace 10 años me diagnosticaron y todo cambió en mi vida. Ya tengo el alta definitiva y estoy feliz por mí y por mi familia, que me acompañó siempre. Me acuerdo de varios doctores, que me ayudaron en las noches en las que no podía dormir. La vida es un regalo”, aseguró el adolescente.

El evento simboliza el cierre de una etapa con el fin de homenajear la alegría por la continuidad de la vida.

“Hoy queremos defender la vida celebrando y recordando la importancia de la prevención y la promoción de la salud. El lazo amarillo simboliza el apoyo a esa fortaleza, esfuerzo y lucha por defender la vida”, destacó el secretario de Salud, Ariel Aleksandroff.

Este símbolo lucía en las remeras, ambos y vestidos de los presentes, en representación de la valentía y la esperanza por el fin de esta patología.

“Hoy es un día de concientización, pero también de alegría, porque sabemos que podemos seguir colaborando”, expuso Daniel Marín, director del Hospital Municipal Infantil. A lo que Roberto Navarro, jefe del Servicio de Hematología y Oncología de la institución, agregó que “la campana es hacer ruido, que la gente mire qué está pasando acá. Uno asocia inmediatamente el cáncer con la muerte. Pero el cáncer se cura. El objetivo de la campana es visibilizarlo”.

Hospital Infantil, centro de lucha contra el cáncer pediátrico

El Hospital Infantil registra un promedio total de 30 nuevos diagnósticos de cáncer infantil por año, siendo el rango etario de entre 3 a 17 años.

El objetivo del evento consiste en visibilizar y concientizar acerca de la existencia del cáncer infantil, que por medio de un diagnóstico precoz, es posible su cura en un 80 por ciento a través de tratamientos adecuados.

Verónica, madre de uno de los 11 pacientes, comentó que “la primera vez que él tocó la campana fue muy emocionante, estábamos con toda la familia. Ese momento fue algo muy hermoso. Saber que me hijo venció el cáncer y pudo salir adelante es muy lindo”.

12 niños terminaron su tratamiento. Uno no pudo asistir, pero sin embargo fue recordado durante las 11 campanadas.

Durante la actividad, los niños recibieron regalos del COyS elaborados a partir de material reciclable, y también disfrutaron de propuestas recreativas.

Mejoras edilicias en el Hospital Municipal

Entre los trabajos ejecutados se refuncionalizó el área de oncología, las salas de internaciones y los quirófanos.

Las obras incluyeron las refacciones en el servicio oncohematología pediátrica con nuevas habitaciones y sus respectivos sanitarios totalmente equipados.

Con la finalidad de brindar un servicio completo, las habitaciones para aislamiento oncológico se construyeron más espaciosas para mayor comodidad en la asistencia al paciente y su acompañante, por ser tratamientos de tiempos prolongados.

Además, se colocaron más de 3500 m² de cielo raso, 18 tableros eléctricos, un nuevo techo en el hall de ingreso al hospital con cubierta anti plagas, iluminación led y recepción con nuevo mobiliario.