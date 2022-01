Por fortuna, el niño de cinco años que recibió una descarga eléctrica luego de tocar un poste de luz en una plaza de barrio El Chingolo III se encuentra en buen estado de salud. Los encargados de brindar esta buena noticia fueron Soledad, la mamá del niño y Daniel Marín, director del Hospital Infantil.

“Está bien, está estable, descansando. Con mucho dolor en la parte del brazo, la cabeza. Despertó como a las 7, se tomó el desayuno y se durmió. Pero lo veo bien”, arrancó relatando la madre a El Show del Lagarto.

Y agregó: “Me dijeron que tenía que estar 24 horas en observación. Puede estar bien ahora, pero en una hora empeorar. A mí me dio miedo eso, que me decían que estaba bien pero que lo tenían que revisar para descartar un montón de cosas”.

Cordoba el 31 de January de 2022 Un niño se electrocutó en la plaza de barrio chingolo III Foto: Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

Sobre lo que ocurrió, la mujer relató: “Estaba jugando a la pelota y cuando voy a la plaza el tío me dice ‘le agarró la corriente a Jael’. Voy le miro la mano y tenía la palma de la mano colorada, pero apenas. Veo el poste que tenía todos los cables pelados y mi marido me dice llamemos a la policía. Cuando voy a la plaza a mostrarle a la policía el poste me llama mi marido y me dice que estaba llorando el nene que le dolía el brazo y se le había inflamado casi todo el codo, la palma de la mano, el codo tenía un moretón. La policía los trajo porque la policía demoraba. Le pusieron suero calmante, placa análisis, varias cosas”.

La salud del nene electrocutado según el director del Hospital Infantil

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil donde fue atendido inmediatamente. Según declaró Daniel Marín, el niño se encuentra en excelente estado.

“Está en excelente estado general, orientado en tiempo y espacio todos los signos vitales dentro de los parámetros normales. Ingresó por guardia alrededor de las 1 de la mañana”, relató Marín.

“Teníamos el antecedente de una injuria eléctrica a través de su miembro superior izquierda, puntualmente su mano. No hay ningún tipo de lesión a nivel dérmico o muscular. El niño está en muy buen estado general. Todos los valores están dentro de los límites normales”, se explayó y aseguró que en caso de seguir así por la tarde podrá volver a su casa.