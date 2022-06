Chubut pisó fuerte el escenario de La Voz Argentina el domingo pasado y esta vez de la mano de Yhosva Montoya, oriundo de Gaiman. Su padre, Roberto, pilar fundamental para su hijo, no pudo ocultar su emoción y afirmó: “No hay palabras para explicar la emoción que siento como padre”.

En un diálogo con ADNSUR, Roberto aseguró con firmeza: “Sé que lo va a lograr e ir más arriba porque él canta con el corazón y emociona a la gente”. Por otro lado, retomando lo que fue el debut del joven el domingo, Yhosva de 23 años, cautivó a los 4 jurados del reality, de tal manera que todos apretaron el botón para darse vuelta.

Yhosva Montoya, el chubutense que cautivó a los cuatro jurados. Foto: Telefe

En contexto de victoria, su padre contó que están disfrutando a su hijo que está en Buenos Aires “porque entró en la parte de la competencia y yo sé que le va a ir bien”. Roberto no deja de agradecer a las personas que acompañan a Yhosva: “Agradezco a toda la gente del Valle porque él fue representando a Chubut. Debe ser una emoción grande para todos”.

Además, el joven cantante recibió apoyo en distintas localidades de la zona. Luego de debutar en la competencia, en Gaiman organizaron una caravana multitudinaria con autos, pasearon por las calles de la ciudad, hasta finalmente llegar a la casa de Yhosva Montoya.

Felicitaron a Yhosva Montoya, el chubutense que emocionó en La Voz Argentina. Foto: Captura de pantalla

La canción que interpretó el chubutense Yhosva Montoya, en La Voz Argentina

El cantante debutó con la canción “Avanzar” de Nahuel Pennisi, conmovió a todos, y pasó al segundo round del reality argentino, que se emite por la pantalla de Telefé. Si bien los cuatro jurados se dieron vuelta, el joven no dudó en irse con Soledad Patorutti, quién llenó de elogios y le dijo: “Creo que tenés una voz reconocible, eso no te lo quita nadie. Eso es lo que me motivó a apretar este botón”.

Previamente a la audición, Motoya había contado su historia de vida. Afirmó que: “Mi papá es todo, me enseñó a salir adelante. Cuando mi mamá falleció él hizo todo. Me refugié mucho en la música y tengo canciones escritas para ella. A ella le llegan”