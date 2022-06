Andrés Cantos se convirtió en el tercer sanjuanino en participar de esta edición 2022 de La Voz Argentina. Sin embargo, para algunos su cara y su voz resultaron familiares, y es porque esta es su segunda participación en el certamen. Ya en 2021 no había contentado al jurado y por eso quedó en el camino tras su presentación, pero esta vez logró conquistarlos y pasó de ronda.

En esta oportunidad, el sanjuanino interpretó la canción El Patio de Pablo López. Aquellos observadores minuciosos quizás se dieron cuenta que su cara era conocida. Los primeros del jurado que se dieron vuelta al escucharlo fueron Ricardo Montaner y Lali. Unos segundos después, fue La Sole quien apretó el botón con intenciones de sumarlo a su equipo. Los que no tomaron esta decisión fueron Mau y Ricky.

Al finalizar su canción, Cantos habló con el jurado y les recordó que ya había subido a ese escenario: “Estoy de vuelta, estuve el año pasado, canté una chacarera, pero creo que me excedí de energía, pasaron muchas cosas, estaba enojado. Ahora no entra en mi cuerpo la felicidad, gracias”, sostuvo.

En 2021, el sanjuanino no pudo convencer al jurado y no avanzó en el certamen.

La primera que habló con él fue La Sole. Sobre su actuación, le dijo: “Me encantó la elección, al principio te note un poco desalineado, pero no falto el sentimiento. Me encantó lo que hiciste, te pido disculpas por la otra vez y me alegra que vuelvas feliz”. Por otro lado, Lali le dijo que la había emocionado “mucho” y luego confesó que había querido darse vuelta antes para verlo: “Cuando giré me súper emocioné estabas súper metido en la canción, estuviste muy muy bien”.

Finalmente, el que le dio sus palabras y terminó “conquistándolo” fue Ricardo Montaner, quien trató de convencerlo para que elija formar parte de su equipo. Ahí fue cuando le dijo que “el año pasado lo que sembramos en ti lo pusiste en práctica” y luego que “tienes una voz espectacular que no mostraste la vez pasada”.

Antes de elegir a su “team”, Andrés se permitió sacar un poncho sanjuanino y prometió que se lo daría al “capitán” del equipo que iba a elegir. Después de contar las particularidades de esta prenda cuyana, se inclinó por Ricardo Montaner, quien se levantó de su sillón y lo abrazó. Luego, recibió el poncho y se puso a revolearlo al mejor estilo de La Sole, quien le enseñó cómo agarrarlo para que pudiera hacerlo.

Por último, el sanjuanino cerró: “Nos hacen sentir muy bien a los soñadores, a cada artista que se presenta en este escenario enorme, es una sensación muy linda, son sensaciones nuevas de forma permanente, gracias por darnos estas oportunidades”. Andrés Cantos vive en la localidad La Bebida, en el departamento Rivadavia. Es policía y además forma parte de la banda de música de esta institución. Es hijo del reconocido cantante Abelino Cantos e incluso supo participar del festival de Cosquín y también de la Fiesta Nacional del Sol.