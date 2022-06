Lucas Bongiovanni, oriundo de San Juan, logró que Lali Espósito y La Sole se dieran vuelta durante su debut en las audiciones a ciegas.

El joven de 29 años empezó a cantar por oficio y luego se transformó en profesional. Reconoció que su abuela, con quien vive, lo apoya y bendice antes de salir al escenario: “soy su mundo y ella el mío”.

Acompañado de su amigo, quien considera que Lucas “deja todo en las presentaciones”, expresó: “estoy calmo porque no caigo o porque tengo un trabajo mental previo”, y salió a cantar.

Lucas Bongiovanni, el sanjuanino que logró que las mujeres del jurado de La Voz Argentina se dieran vuelta en las audiciones a ciegas. Foto: Telefe

Lucas preparó el tema “Plush” y logró que, en pocos segundos, Lali y La Sole contemplaran su audición mirándolo a los ojos.

“Con todas las fuerzas energéticas y espirituales” en el escenario, logró que Lali Espósito bailara en su lugar, haciendo volar la chaqueta de su team.

Lucas Bongiovanni, el sanjuanino que logró que las mujeres del jurado de La Voz Argentina se dieran vuelta en las audiciones a ciegas. Foto: Telefe

Terminó su audición y Lali fue contundente: “esto es muy simple, no me voy a poner técnica. Me gustó lo que transmitiste, muero por tene una voz como la tuya”.

La intérprete de “Soy” le pidió “un pedacito” de otra canción: Lucas sorprendió al jurado con “Té para tres”, de Soda Stereo.

Soledad, con firmeza, le dijo: “tenés una profundidad en la voz...” y agregó que “no es novedad que cada vez que hay una voz así me doy vuelta”.

La cantante folklórica contó una anécdota: “Pappo me dijo ‘piba sabés cuánto rock tenés en esa voz’. Y sí, tengo mucha conexión con el rock y me encanta”.

Lucas Bongiovanni finalmente eligió el Team Lali por una razón: un día encontró un video sobre el origen del género New Metal en Argentina en el que aparece Andrés Giménez, cantante de A.N.I.M.A.L.

Andrés contaba la anécdota de que una señora, quien fue a su estudio, pidió un saludo para su hija: Lali. “Por eso me voy con ella”, dijo mirando a la cantante fan de A.N.I.M.A.L.

“Bienvenido a mi team y a La Voz, te va a escuchar toda la Argentina”, dijo Mariana “Lali” Espósito. Además, “me venís bárbaro porque tengo un estante en mi camarín”, broméo con su altura.

Lucas Bongiovanni, el sanjuanino que logró que las mujeres del jurado de La Voz Argentina se dieran vuelta en las audiciones a ciegas. Foto: Telefe

Lucas confesó que fue dificil elegir porque los cinco son artistas “increíbles”, pero la decisión la tenía premeditada porque “Lali es rock and roll a pleno”, cerró.