Desde el Frente Ni un pibe menos por la droga emitieron un comunicado en donde vuelven a reclamar la “Emergencia municipal en adicciones” para prevenir la violencia.

A continuación, el texto del comunicado:

“Basta de pibas y pibes muertos en los barrios de la ciudad. Debemos declarar la EMERGENCIA MUNICIPAL EN ADICCIONES para prevenir la violencia.

“Recientemente perdimos un joven en el barrio MORA, no es la primera vez, y no es la primera herida… Esas balas no sólo entran en los cuerpos de los niños y adolescentes, penetran en las tramas de nuestras vidas y de nuestro futuro.

“Las bandas narcos, la cultura del reviente, la droga, son consecuencias no de “La juventud perdida”… nada mas lejos que eso, son producto de la corrupción más profunda del sistema, expresada en la corrupción política, policial y empresarial, que se profundiza en una Rafaela cada vez más desigual, cada vez más sectorizada, cada vez más exclusiva. Matan las balas, mata el abuso de niñas en escuelas privadas, mata el poxirrán el cerebro de los más pequeños.

“Las reflexiones son necesarias, pero no alcanzan, el hartazgo debe hacerse notar con políticas públicas urgentes. Es el estado quien tiene la llave para rescatar el futuro de los jóvenes, y por ende de la ciudad. Estamos a tiempo de frenar la situación, para que la problemática Rosarina o Santafesina, no se encarne en las redes de nuestra ciudad.

“Necesitamos YA la declaración de emergencia en adicciones, que habilite la inyección de presupuesto para Centros comunitarios en cada punto cardinal, con acompañamiento profesional, equipos territoriales, y generación de planes masivos de educación, deporte y oficio. Debemos implementar un programa de inclusión laboral revolucionario inmediatamente, con proyectos de producción popular de alimentos saludables, emprendimientos textiles y de obras en los barrios. Programas publicitarios de advertencia sobre los peligros de la droga… Cuanto hace que no existe una publicidad que advierta sobre los efectos nocivos de las sustancias. Basta de silencios de la gestiones municipales y provinciales, BASTA DE CORRUPCIÓN”.