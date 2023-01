Bahía Blanca: faltan médicos emergencias del Penna y no habrá solución a corto plazo

El Servicio de Emergencias del Hospital Penna se encuentra en una situación crítica ante la falta de médicos. Por este motivo el reclamo de los trabajadores del Interzonal hicieron sentir su reclamo. Pocos doctores y malos pagos llevaron al servicio a su estado actual, con menos profesiones que días de la semana y ausencia total de guardia pediátrica.

Actualmente un total de 5 médicos para 7 días de la semana cuantifican lo crítico del presente en el Penna. “Esos días tenemos que realizar la evaluación de todos los pacientes que consultan por la guardia externa, ya sean códigos verdes, amarillos o rojos según la prioridad de atención de acuerdo a la patología”, dijo el médico neumonólogo Marcelo Mené a LU2.

El médico agregó: “No solo eso, sino que también atendemos la derivación de la zona. Somos un hospital interzonal, por lo que desde Tres Arroyos hasta Patagones lo que sería de mayor complejidad vendría al Hospital Penna. Además, atendemos la internación dentro de la misma guardia”.

“Hay días en que directamente no hay médicos. Puede llegar una emergencia y no ser atendida. Y que no pasen dos emergencias juntas porque no tenemos personal para atender”, sentenció Mené.

Los profesionales se movilizaron para visibilizar la crítica situación que atraviesa el Servicio de Emergencias.

El director del hospital, Jorge Luis Moyano, reconoció “hay días que no hay cobertura de algunos médicos”. Y ejemplificó que durante el 31 de diciembre y el 1 de enero no hubo médicos clínicos disponibles.

“Tiene que haber condiciones de trabajo diferentes, convocatoria a profesionales con mejores sueldos . Tenemos que hacer que los médicos quieran trabajar en un hospital público”, señaló.

El Director contó que en los últimos días estuvo en comunicación con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, para “establecer los pasos a seguir”.

“Nada de lo que podamos plantear hoy como medida será a corto plazo”, cerró Moyano.