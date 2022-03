Matías Viacaba tiene 28 años, juega al rugby desde 2007 en el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA). Es el hermano del medio de Santiago y Gonzalo, los tres comparten la misma pasión por este deporte y se destacan por su entrega, y disciplina. Matías y Gonzalo tienen Síndrome de Down, sin embargo, eso nunca fue un impedimento para disfrutar lo que tanto aman.

Matías y su familia son de Villa de Mayo, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, una de las razones por las cuales su acercamiento con el deporte lo hizo en CUBA. “Los recibieron con mucho cariño y apertura mental, empezaron yendo a la colonia y no había nadie como ellos, yo insistí y los tomaron”, contó Mausi Nicholson, sobre sus hijos.

Matías juega al rugby y representará al país en el próximo Mundial de Rugby Inclusivo en junio. Foto: Mausi Nicholson

Fue el papá de un amigo de Matías el que los convenció para que “Mati” como lo llaman en el club, se probara ahí. Empezó a jugar como pilar, pero hoy con más experiencia se desempeña como ocho. “Es muy constante y ágil, entrena, va al gimnasio, tiene mucha fuerza de voluntad”, agregó.

En 2015, Matías y su familia recibieron una noticia que los llenó de orgullo: fue convocado al Mundial Mixed Ability de Rugby inclusivo que se llevó a cabo en Inglaterra. Para participar también es crucial el rol de los facilitadores (asistentes), Santi su hermano mayor que también juega al rugby, viajó para ocupar ese lugar. En esa oportunidad, Matías jugó para Italia, ya que para ese momento aún no estaba conformada la Selección Argentina de Rugby inclusivo. “Matías jugó y ganó una medalla de ‘Man of the match’ (jugador destacado del partido). Fue muy impactante”, recordó Mausi.

Al llegar a Argentina, le ofrecieron a Matías y a otros jugadores formar parte de Los Pumpas, el equipo que se formó una vez que volvieron de Inglaterra. “Ahí se sumó mi tercer hijo, Gonzalo”, agregó. En 2017 se hizo el segundo Mundial en España y Los Pumpas salieron campeones mundiales. “Súper conmovedor todo, la vida de estos chicos está llena de sorpresas. Me sigue asombrando”, dijo la mujer.

El deporte cumple un rol fundamental en la vida de Matías. “En su vida es lo más porque le encanta y le ha abierto un montón de puertas”, contó su mamá.

En junio de este año, se disputará la tercera edición del Mundial en la ciudad de Cork en Irlanda, entre el dos y el 13 de ese mes. El combinado argentino intentará revalidar el título de campeón del mundo y Matías, una vez más viajará a representar al país.

“Ellos van tocando corazones y cambiando vidas. Todos los reciben con muchísimo cariño”, concluyó Mausi sobre sus hijos.