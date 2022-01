Mariana Pattini es una mendocina, mamá de dos niñas. La más pequeña de ellas tiene síndrome de down. Inspirada en Guillermina, Mariana creó un emprendimiento de regalos inclusivos y recientemente ganó un concurso nacional por ello.

Dicen que uno no sabe lo que es calzar los zapatos hasta que le toca usarlos. Fue lo que vivió Mariana con su segunda hija, cuando descubrió que la pequeña nacería con síndrome de down. Ya tenía una hija, Luciana, pero fue un mundo completamente diferente tener a Guillermina.

“Cuando nació mi segunda hijita con síndrome de down, mi vida y mis prioridades dieron un giro de 180 grados. Si bien por mi profesión estuve en contacto con chicos con discapacidad y descubrí un mundo de posibilidades y maravillas con ellos, el que me toque como mamá me atravesó profundamente”, contó la mujer a Vía Mendoza.

Mariana es licenciada en Ciencias de la Educación y en su carrera le había tocado toparse con la discapacidad pero fue con su hija que se sumergió por completo, al punto de crear un proyecto único. Fue en Guillermina que Mariana encontró la inspiración para crear un emprendimiento pensando en las personas con discapacidad.

Algunos de sus regalos de Inclus Regalos.

Regalos Inclusivos

Su proyecto de regalos inclusivos nació en el 2020, en plena pandemia. Surgió en base a la necesidad de querer dejar un mensaje en la sociedad, que para algunas personas, los regalos también deben ser inclusivos.

Además, quería cambiar el significado que para muchos tiene la discapacidad. “Quise poner en valor el ser diferente y asociar la discapacidad a la celebración, a los regalos”, comentó Mariana sobre la idea que después se convirtió en un emprendimiento, llamado Inclus Regalos.

Los regalos inclusivos del emprendimiento de Mariana. Foto: Mariana Pattini

“Fui ideando regalos que tuvieran un mensaje de respeto y tolerancia, pensados desde el diseño universal para que pudieran ser disfrutados por todos, más allá de su condición. A su vez, que fueran amigables con el medio ambiente y funcionales”, detalló la mendocina.

Inclus Regalos sigue creciendo y Mariana ya está pensando en expandir en un equipo de trabajo, para que más personas con discapacidad puedan disfrutar de sus regalos pensados para ellos.

El concurso y su emprendimiento ganador

Un día, Mariana se topó con una publicidad de Gastón Pauls que invitaba a participar de un concurso de proyectos que inspiran a otros. Se trataba de un concurso nacional, impulsado por Argentina Potencia.

“Primero dudé: podré yo inspirar a otros con mi emprendimiento? Entre tantos proyectos de todo el país, el mío será relevante? Luego me dije, por qué no? Y me inscribí”, relató la mendocina.

De ahí, Mariana comenzó los procesos del concurso. Primero debía enviar un video donde debía condensar los fundamentos de su proyecto en un minuto, algo que le costó bastante. Fue pasando las diferentes etapas, hasta llegar a ser semifinalista.

Mariana presentando su proyecto en el concurso. Foto: Mariana Pattini

En ese punto fue capacitada desde la oratoria consciente. “Implica habitar y sentir lo que vas diciendo. Me conecté con la pasión que me genera mi emprendimiento, porque sé que más allá de lo personal, es una forma de hacer trascender un mensaje”, detalló Mariana.

Y entre tantos otros emprendimientos del país, la mendocina llegó a la final. Presentó su pitch, también de un minuto, a un jurado de lujo y ganó. “Fue una sensación de orgullo enorme, porque ese mensaje que yo quiero que trascienda, llegó, fue valorado y reconocido”, detalló Mariana.

De esa manera, Inclus Regalos fue coronado como el proyecto que más inspira del país. “Creo que esto va a dar a conocer esta nueva tendencia en regalos inclusivos y a poner en valor a la diversidad como forma de enriquecernos y celebrarnos tal cual somos individualmente y como sociedad”, concluyó Mariana.