Con base en el esfuerzo, la pasión y el amor por lo que se hace, Lourdes Suriano, la taekwondista de Castelar, logró viajar al Mundial que se disputa en Holanda y representarnos en el más alto nivel. Recordemos que Lu es la primera argentina con Síndrome de Down en alcanzar el cuarto dan.

El Mundial de Tekwondo en Ámsterdam arranca este viernes y Lourdes tiene cita para competir el día sábado 30 de julio, con horario a definir, ya que depende de como se vayan desarrollando las demás competencias. Lourdes entrena desde sus 15 años, y hoy con el doble de la edad concretó un sueño: viajar para competir en el más alto nivel.

Lourdes Suriano ya está en Ámsterdam, lista para competir en el Mundial de Taekwondo. Foto: Hernán Farinatti

La deportista, a sus 30 años, se metió en la historia del Taekwondo argentino al convertirse en la primera mujer con Síndrome de Down en conseguir su cinturón negro y llegar al tercer dan (son nueve en total); es la tercera persona del país que consigue esta categoría. Ella en las competencias locales solo tiene como competencia a dos hombres que son tercer y cuarto dan, por eso el Mundial es un gran desafío.

Ella se destaca en Formas y Habilidades mixtas, en esta última, Hernán Farinatti, coach de Lourdes, detalló: “Armamos rutinas para que demuestre todo lo que sabe hacer. Usamos palos, escudos, rompe maderas, tenemos un cuchillo que llama la atención y por eso lo usamos con funda puesta y asegurada”.

Lourdes Suriano viajó a Holanda y está con “ganas de ganar” en el Mundial de Holanda

“Me siento cómoda, no tengo nervios porque me acostumbro a esto”, contó Lourdes en diálogo con VíaPaís, pero remarcó: “Estoy feliz de estar acá, es mi primer viaje al exterior”. Estar en el Mundial de Taekwondo es un sueño cumplido para Lu y su equipo, pero no fue un camino simple.

Si bien la vecina de Castelar logró clasificar sin inconvenientes, las dificultades aparecieron a la hora de juntar el dinero para viajar: necesitaba unos 9.000 dólares, ya que no solo viajaba ella, sino que debía hacerlo junto con su profesor, madre Liliana y Hernán. Las trabas con el dinero no los frenaron y por eso, hoy ya en Ámsterdam, Lourdes aseguró: “Tengo ganas de gana”.

Cómo fue el camino de Lourdes Suriano para llegar al Mundial de Taekwondo

“El proyecto lo iniciamos en noviembre/diciembre del 2021 con el primer selectivo para el Mundial. En marzo y abril fueron los otros. En la segunda competencia, nos dimos cuenta de que estaban las posibilidades de clasificar, le pusimos pilas a juntar el dinero para que Lu pueda viajar”, comenzó relatando Hernán, quién se desempeña como coach y facilitador en una disciplina puntual del Taekwondo adaptado.

Esta oportunidad emocionó a todos “y por eso cada uno le puso su granito de arena para lograrlo. Es una experiencia muy linda”. Es por eso que no se quedaron quietos y buscaron ayuda por todos lados: desde la colaboración a través de Cafecito, hasta donaciones y ferias de plato en clubes; hicieron de todo para juntar la plata.

Lo que consiguieron en base a su esfuerzo y la solidaridad de la gente fue “un poco más de la mitad del dinero que necesitábamos”, detalló Farinatti. El tiempo se terminaba y por eso tanto la familia de Lourdes como la de su coach acudieron a pedir préstamos, por eso hoy están en Ámsterdam.

Es por eso que quienes quieran colaborar con Lourdes, para que luego de competir pueda seguir entrenando sin pensar en las deudas que asumieron para representar a Argentina a nivel mundial, pueden donar a través de la plataforma Cafecito (clic acá).

El amor de madre ante una sociedad que en varios aspectos no es inclusiva

Liliana es la madre de Lourdes y en diálogo con VíaPaís manifestó su orgullo por ver a su hija crecer en este deporte que tanto ama. Pero no todo es Taekwondo en la vida de la joven, por eso su mamá nos contó que “es una hija obediente, aunque tiene su carácter como toda persona. Ha estudiado, ya a esta altura sigue yendo a una profesora para ir aprendiendo un poquito más”.

Además de la actividad física y educativa, Lourdes trabaja en una fábrica como operaria, pero también “le gusta el arte. Le gusta cocinar y está aprendiendo”. Todos los avances en la vida de la taekwondista son posibles porque su familia la acompaña y ayuda a que sea cada día un poco más independiente.

“La acompañamos mucho”, remarca Liliana, y no es un detalle menor, y remarcó: “Tiene una familia que la quiere mucho”. Lu tiene un hermano y su mamá asegura que ambos fueron criados de la misma manera; otra clave para el desarrollo de Suriano. Día a día, se acompañan para superar las dificultades que se presentan, pero de a ratos encuentran una piedra en el camino: la sociedad.

“A pesar de la discapacidad, tratamos día a día de superar, pero cuesta. La sociedad muchas veces no está preparada y cuesta insertarla en algunas cosas”, sostuvo Liliana, pero remarcó feliz: “En el caso del Taekwondo no, ella practica desde hace 15 años y Pablo Fiore, el profesor, que fue quién la recibió, siempre la trató de igual a igual”.

Si bien quiere que a su hija le vaya bien en este mundial y todas las competencias en las que se presente, Liliana tiene como bandera un solo deseo: que Lourdes “sea buena persona, sobre todo”, y remarcó: “Estamos orgullosos de Luli”. Antes de finalizar la charla, la mujer se mostró muy agradecida a Farinatti: “Gracias Hernán por ser el coach tan buena persona que sos”.

