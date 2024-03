¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo?: Esto es lo que dicen los expertos

El arroz, con su versatilidad y presencia en prácticamente todas las culturas culinarias del mundo, es uno de los alimentos fundamentales en la dieta de millones de personas. Sus múltiples variedades y formas de prepararlo ofrecen una amplia gama de sabores y texturas que se adaptan tradiciones culinarias de cada región.

Ya sea como acompañamiento de platos principales o como protagonista, el arroz se ha ganado un lugar destacado en la mesa de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, hay una brecha entre quienes lo lavan antes de cocinar y aquellos que no lo hacen, pero ¿qué aconsejan los expertos?

¿Se recomienda lavar el arroz antes de cocinarlo?

Según un estudio publicado por Journal of Hazardous Materials, llamado Plastics contamination of store-bought rice, analizaron el nivel de contaminación que se encuentra en el arroz. “La mayor parte del arroz disponible para los consumidores está envasado en plástico, pero no se sabe si el envasado podría contribuir a la producción de plástico”, se indicó.

Los expertos recomiendan lavar el arroz antes de cocinarlo. Foto: El Confidencial

Para la investigación, el alimento “se compró en una popular cadena de supermercados en octubre de 2019 en el sureste de Queensland, Australia. Se obtuvieron diferentes marcas, variedades y precios. Las muestras incluyeron: cinco bolsas de arroz crudo empaquetadas en bolsas de plástico; dos tipos de arroz instantáneo para calentar en microondas envasados en bolsas plásticas, y una bolsa de tela con arroz crudo. Además, cinco tipos de arroz crudo y sin envasar”.

¿Qué arrojaron los resultados?

Como resultado, se identificó la presencia de polietileno, polipropileno y poliestireno. “Lavar el arroz con agua redujo significativamente la contaminación plástica. El arroz instantáneo (precocido) contenía niveles cuatro veces mayores de plástico, lo que sugiere que el procesamiento industrial aumenta potencialmente la contaminación. Una estimación preliminar de la ingesta de plástico a través del consumo de arroz para los australianos estableció 3,7 mg por porción (100 g) si no se lava y 2,8 mg si se lava. El consumo anual se estimó en torno a 1 g/persona”, afirmó la investigación.

Beneficios de lavar el arroz antes de cocinarlo

Según el sitio Mejor con Salud, lavar el arroz antes de cocinarlo implica varios beneficios:

Disminución del arsénico: se demostró que lavar el arroz elimina hasta el 90% del ácido bioaccesible. Esta sustancia es considerada perjudicial para la salud y cancerígena, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Eliminación de ácidos grasos: según investigaciones, lavar el arroz entre 5 a 10 minutos antes de cocinarlo puede eliminar desde un 60% al 80% de los ácidos grasos libres, como los lípidos. Esta sustancia contribuye a la descomposición de las grasas y aceites, lo que puede resultar en un sabor desagradable.

Higiene: el proceso de lavado del arroz permite eliminar impurezas, como insectos, polvo, trozos de cáscara o cualquier elemento no deseado.

Reducción de almidón: al lavar el arroz, la cantidad de amilisa disminuye. Esta es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. Sin embargo, un estudio de Food Chemistry comprobó que no afecta a su dureza.

¿Cómo se debe lavar el arroz correctamente?