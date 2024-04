Villarruel se defendió tras el aumento de los senadores: qué dijo sobre los “trolls propios”

El Senado aprobó el aumento de dietas y Victoria Villarruel quedó en el ojo de la tormenta. Sucede que el tema se definió este miércoles en la reunión que tuvo con los jefes de bloque, por lo que estaba al tanto de que se iba a votar. No obstante, esta tarde dejó en claro que no tiene las herramientas para fenar este tipo de decisiones mayoritarias. Además, sorprendió al hablar de “trolls propios”.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario, que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, comienza el texto que publicó en su cuenta de X.

Victoria Villarruel. Foto Federico Lopez Claro

Y siguió: “Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”

Por último, dijo: “Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”.

Qué dijo Villarruel sobre los “trolls propios”

La votación de este jueves podría destapar un nuevo conflicto entre la vicepresidenta y el presidente, ya que por algo similiar habían tenido posicione encontradas en marzo pasado, cuando hubo que dar marcha atrás con otro aumento. A eso se le sumó que Villarruel facilitara el debate del DNU que finalmente fue rechazado en la cámara que preside.

Villarruel cargó contra los "trolls". Foto: Twitter

Desde entonces, la vicepresidenta quedó en la mira de los usuarios de redes sociales, muchos de los cuales la acusaban de “traidora” al espacio.

Este jueves, se anticipó a lo que pudieran decir y habló sobre los “trolls propios”. “¿En qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan los trolls propios y ajenos a pegarme?”, respondió a un comentario.

También aseguró que “hay limitaciones”. “Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo”, expresó.