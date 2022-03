El canciller Santiago Cafiero se presentó en la ExpoDubai, una feria internacional realizada en los Emiratos Árabes Unidos y dio una conferencia en inglés ante los presentes.

El video de Cafiero hablando en ese idioma se viralizó en redes sociales, debido a las críticas que recibió por la dificultad que evidenció para expresarse en dicha lengua. Ante esto, el periodista Jorge Lanata se burló de él, por lo cual Cafiero lo insultó: “I think Lanata is a dickhead” (“Creo que Lanata es una idiota”).

Defensa de su “nivel” de inglés

Santiago Cafiero este viernes defendió su nivel de inglés mostrado al momento de pronunciar un discurso frente a gran cantidad de personas en el contexto de la ExpoDubai, la cual busca que distintos representantes de diferentes países se conecten bajo el lema Connecting minds, creating the future” (“Conectando mentes, creando el futuro”), para lograr mayor desarrollo e innovación entre los países.

De esta manera, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, se defendió de las críticas que se viralizaron por las redes sociales acerca de su oratoria en inglés.

Santiago Cafiero durante su discurso que brindó en inglés en Dubái.

El canciller explicó que su discurso solo estaba en español, por lo que debió realizar una traducción en simultáneo.

“Yo tenía un discurso que estaba en español y cuándo llegué ahí no había traducción simultánea, entonces lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde y de alguna manera, mostrarse también como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes quebraron el país”, explicó Cafiero.

Y luego continuó: “Fue un error mío. Yo llevé un discurso en español porque lo íbamos a dar en español pero después surgió la posibilidad de hacerlo en inglés y a veces uno en estos ámbitos habla de forma coloquial. (...) Estudié en Argentina por eso tengo el acento argentino”.

Y luego, tras estas justificaciones, Cafiero criticó al periodismo y a la oposición, nombrándolos “el nuevo rol de sommelier del inglés”.

Jorge Lanata se burló de Santiago Cafiero por su discurso pronunciado en inglés.

Finalmente apuntó contra Jorge Lanata: “Dijo cosas estúpidas sobre mí y no me importa su opinión” y luego sentenciar: “I think Lanata is a dickhead”.

En su visita a los Emiratos Árabes Unidos, Argentina logró cerrar acuerdos comerciales con Medio Oriente por U$S 1.000 millones que serán destinados a infraestructura.