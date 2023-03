Tras el acto kirchnerista del fin de semana, las chances de que Máximo Kirchner se involucre en las internas del Frente de Todos

Las intrigas dentro del Frente de Todos de cara a las Elecciones 2023 son cada vez más grandes a medida que pasan los días y aún no se ven candidatos definidos para ir por la presidencia. Mientras Alberto Fernández sigue dando indicios de su postura a una posible reelección, el kirchnerismo aumenta los “operativos” para que Cristina Kirchner se presente como candidata.

Sin embargo, mientras los dos líderes de la coalición que ganó en 2019 siguen en una postura indefinida, más nombres se suman a la mesa de posibles candidatos: Wado de Pedro, quien levantó el perfil en las últimas semanas, Sergio Massa, impuesto más por el afuera que por él mismo, o el caso de Axel Kicillof, quien apunta nuevamente a la provincia de Buenos Aires.

Máximo Kirchner cerró el plenario de la militancia que se propone romper la "proscripción" contra Cristina Kirchner Foto: Instagram

En ese marco, un nombre empieza a aparecer sobre qué rol jugará en estas elecciones 2023: se trata de Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense e hijo de la vicepresidenta. El diputado, que tiene un enfrentamiento abierto con Alberto Fernández, empieza a aparecer en boca de algunos para saber si tendrá intenciones de ser candidato.

“Nuestro país no puede estar de remate, hay que cuidarlo. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se debe cuidar los zapatos andando de rodillas. Una batalla tiene que dar. Una”, señaló el pasado fin de semana en el encuentro de militancias que se realizó en Avellaneda con el gobernador bonaerense apuntando contra el actual mandatario.

Y agregó: “Si ganan van a volver a hacer lo mismo, pero eso no es motivo suficiente para pedir que nos voten. Es bastante mediocre resignarnos a que la máxima propuesta que tenemos es que no vuelve Mauricio Macri o cualquiera de sus copias. Necesitamos representar los intereses de las grandes mayorías populares argentinas”.

Es que en el imaginario colectivo aparece como un candidato natural en caso de que CFK decida no presentarse y podría ser uno de los nombres para ir con su aval. Pero, la realidad es que su carrera política lo deja más rezagado y no cuenta con el aval de otros sectores más allá del núcleo duro.

Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Máximo Kirchner en un acto en La Plata (Archivo)

“Máximo es Cristina desde el punto de vista de las decisiones políticas, es decir, lo que diga Máximo es lo que dice Cristina, lo que dice Cristina es lo que dice Máximo, ahí hay una coincidencia plena. Nunca logró, y difícilmente logre en algún momento, tener los atributos del líder político que tuvieron Néstor y Cristina. Entonces todo el liderazgo que tiene Máximo es hacia el núcleo duro kirchnerista, pero cuando decimos que Cristina tiene un piso alto del 25 o del 30, es de ella, no es transferible a nadie”, señaló el politólogo Roberto Chiti en diálogo con Vía País.

“Entonces si Cristina decide no ser candidata y dice, bueno, que vaya, va a agarrar si va a agarrar un piso, el piso del núcleo duro kirchnerista, que es vamos a decir un 20 por ponerle un número promediando entre distintas encuestas. Pero de ahí para arriba no tiene la capacidad de construir mucho más, o sea, nadie va a decir: ‘Ah, porque Cristina dijo que Máximo’ entonces el massismo se va a alinear en Máximo y el peronismo tradicional se va a alinear con Máximo y el albertismo, si existe, se alineará con Máximo. Ahí entra una puja en la cual ahora, si está en duda, si Máximo se impondrían, como si no hay duda que, si esa puja se da con Cristina dentro, ella se impondría”, agregó.

Alberto Fernández y Cristina Fernández De Kirchner en la apertura Legislativa. Foto Federico Lopez Claro

El director de Diagnóstico Político había señalado días atrás en diálogo con este medio que “la interna del Frente de Todos va a ser descarnada hasta que al menos se definan las candidaturas”. Y agregó: “El kirchnerismo, que es la otra pata la más voluminosa en términos de votos y de poder real, pero tiene el inconveniente de que Cristina ya anunció que no va a ser la candidata. Entonces, deben dirimir, quién va a ser el candidato dentro de este espacio que es todo un tema porque a su vez tenés distintas vertientes dentro del mismo espacio”.

En ese marco, las dificultades del Frente de Todos para encontrar un candidato claro dejan en evidencia las fracturas que hay en el espacio oficialista de cara a este año, que ya comenzó en la carrera electoral con la presentación de las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta.

“El problema Cristina es que después tendría que superar el escollo de ese piso bajo para ganar votos del medio, por ahí lo que es el que logró Alberto en 2019, que ya hoy no lograría y es que potencialmente muchos dicen podría lograr Massa si ordena un poquito la economía, cosa que estamos viendo que no está ocurriendo”, concluyó Chiti.