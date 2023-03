Nuevos dardos de La Cámpora contra Alberto Fernández: “Me quedan dudas de que tenga la intención de que el peronismo gane”

Andrés Larroque, uno de los líderes de La Cámpora, volvió a cuestionar a Alberto Fernández y este lunes apuntó nuevamente contra el mandatario señalando que duda de que el presidente Alberto quiera que gane el peronismo en las próximas elecciones.

“Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo”, afirmó el secretario general de La Cámpora en Radio El Destape.

Andrés Cuervo Larroque. Foto Federico Lopez Claro

Además, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense llamó a “romper una situación de proscripción” contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que todos los sectores deben unirse para “enfrentar un sistema de poder”.

“Se busca romper una situación de proscripción, tenemos que acumular fuerzas para generar las condiciones y que luego ella defina”, dijo “el Cuervo” al ser consultado sobre las posibilidades de que la vicepresidenta se presente como precandidata en las próximas Paso.

El funcionario consideró que Cristina Kirchner está planteando “la necesidad de un compromiso colectivo, más allá de las candidaturas”.

“Hay que enfrentar un sistema de poder y ello requiere de la unidad de todos los sectores y dirigencias política, sindical y social”, analizó.

“Para enfrentar a ese sistema de poder se necesita cohesión, unidad y liderazgo”, enfatizó.

Cristina candidata

El funcionario advirtió que “el único paso que hay que dar es que Cristina sea candidata” y agregó que él personalmente trabaja “cada minuto para que acepte la candidatura”.

Alberto Fernández y Cristina Fernández De Kirchner. Foto Federico Lopez Claro

“Es la dirigente en términos individuales que más mide, no del peronismo, sino de toda la política argentina, aun siendo víctima de un proceso de hostigamiento sin precedentes, salvo (lo sufrido por) Perón o Evita”, sostuvo.

Y agregó: “Ella ha puesto todo y ahora hay que ver qué ponemos nosotros”.

Acerca del plenario de la militancia que se realizará el sábado próximo en el predio de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) bajo la consigna “Luche y vuelve”, Larroque expresó que “la idea es que sea el punto de partida para honrar los 40 años de democracia y que se pueda votar lo que el pueblo decida elegir”.