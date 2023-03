Alberto Fernández repasó su gestión en una entrevista televisiva: “No delinquí ni cometí actos de corrupción”

Este viernes, el Presidente Alberto Fernández participó de una entrevista en C5N en la que tocó varios ítems. Entre estos, la pandemia, su proceder con la Corte Suprema y la economía nacional.

En ese marco, Fernández se definió como “un hombre común al que le han tocado responsabilidades importantes”. “Pero miren las decisiones que tomé eh, mírenlas. En ese paquete te inscribo el pedido de juicio político a la Corte. ¿Sabés cuántos presidentes en Argentina lo hicieron? Dos, Juan Perón y yo. ¿Ok?”, dijo, comparándose con el histórico líder del movimiento.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Foto: Federico López Claro.

Asimismo, analizó el “efecto Milei” en los jóvenes. “Tengo la impresión de que la pandemia afectó sobre todo a los más jóvenes. Y de repente viene alguien que les dice la palabra libertad. Y detrás hay una gran mentira. Por una cuestión anímica colectiva la juventud está poco propensa a escuchar a la política y más a escuchar a los mensajes antisistema. Y Milei parece ser un antisistema, pero es mentira. Milei es su encarnación misma”, dijo.

Y agregó: “Milei es un trabajador de las multinacionales, un tipo que toda la vida le prestó servicios a esta estructura económica que el cuestiona. Es un empleado de las grandes multinacionales [...] A mí me controlan hasta quién me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive?”.

Qué dijo sobre el conflicto con la Corte Suprema

“Ahora estamos en un conflicto de poder con la Corte Suprema porque se ha metido en temas de la administración del presupuesto nacional y yo eso no lo quiero admitir porque es una intromisión de un poder sobre el otro y se metió con el Poder Legislativo diciéndole cómo tiene que nombrar a sus representantes”, señaló.

Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Apertura de las Legislativas. Foto: Federico López Claro

En cuanto a la posibilidad de recibir “represalias” por este enfrentramiento aseguró no tener miedo. “La lógica de los perversos es tenernos durante años con causas abiertas para tenernos condicionados, como rehenes”, enfatizó.

Dijo que es lo que sucede con Cristina Kirchner y lo que le sucede “a todos”. “Yo tengo un montón de denuncias absurdas que han hecho contra mí que son ridículas y que las dejan abiertas por si algún día se les ocurre llamarme a indagatoria y me tienen paseando por Comodoro Py”, ejemplificó. Y subrayó: “Yo no me preparo para eso porque nunca he delinquido y no he cometido ningún acto de corrupción para que hagan eso”.

Gobernar en tiempo de pandemia

“La pandemia nos obligó a cambiar la lógica del Gobierno, donde lo predominante era cuidar la salud de la gente, no estaba lo económico como tema predominante. Pero eso trajo consecuencias negativas”, recordó, justo cuando se cumplen tres años del primer caso registrado en el país.

Pero al mismo tiempo reconoció que no se arrepiente de lo realizado. “Cuando miro en retrospectiva pienso que hubiera querido que eso no me pase, pero pienso que hicimos lo correcto”.

El FMI y la actualidad económica

También habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que generó una cruda interna y hasta la renuncia de Máximo Kirchner como presidente de bloque en la cámara de Diputados debido al arreglo.

“Yo pude llegar a un acuerdo con el Fondo cuando pude. Todos los que plantearon que el acuerdo era insostenible han fallado. Todos esos pronósticos han fallado”, explicó.

En cuanto a la economía, el mandatario repitió su postura sobre “el momento de crecimiento” que atraviesa el país y se refirió a los puestos de trabajo, aunque una encuesta reciente reveló que el 53% de las personas que están en búsqueda activa en la Argentina se encuentran actualmente desempleadas.

“La Argentina creció. Creció 5,4 este año, el empleo lleva 29 meses de crecimiento. Miras la industria y los datos son abrumadores”, enfatizó.