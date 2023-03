Los escenarios de Juntos por el Cambio de cara a las Elecciones 2023: Larreta, Bullrich y el “efecto Mieli”

La carrera electoral en Juntos por el Cambio plantea ser una “guerra” entre los principales candidatos pensando en las Elecciones 2023, generando una pequeña grieta entre los que piden por políticas más duras y quienes desean saltar las divisiones que mantiene el país hace varios años.

En ese sentido, Vía País habló con Roberto Chiti, director de la consultora Diagnóstico Político, quien destacó los posibles escenarios a los que se enfrentarán tanto Horacio Rodríguez Larrreta como Patricia Bullrich, al tiempo que también pueden sumarse otros candidatos y ver con quien “jugará” Mauricio Macri.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, agitan la interna de Juntos por el Cambio.

Es que en sí, se trata de la tercera elección a la que se presentará el espacio que tiene al PRO, la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica, entre otras fuerzas, para ir en busca de las presidenciales. “De las tres instancias, diría que esta es la más conflictiva sin ningún lugar a dudas”, explicó Chiti.

“Ahora se da esta particularidad que no se había dado antes que, a lo que más me remite a mí, si bien es otro nivel electoral es a la puja Horacio - Gabriela Michetti, en el 2015 para la sucesión de Macri en la Ciudad, que casi genera una ruptura en el PRO. Lo que terminó ocurriendo Macri ahí, le dio el visto bueno a Horacio, pero después se reconcilió con Gabriela terminó siendo la vicepresidenta de él”, recordó el analista.

En ese marco, señaló que en este 2023 se observa un escenario “más complejo porque hoy hay un tercer factor que genera mucha discordia en las definiciones y que tiene que ver con la irrupción del Movimiento Libertario, en la figura de Javier Milei, que tensiona no sólo las definiciones políticas dentro de la cúpula de la oposición, sino también en el electorado mismo natural de Juntos”.

Javier Milei, un actor que empieza a despegar de cara a las Elecciones 2023. Foto Federico Lopez Claro

Los escenarios que enfrenta Juntos de cara a las Elecciones 2023

El analista Roberto Chiti planteó en diálogo con este medio diferentes marcos que se le presentan a la oposición de cara a las próximas elecciones que tendrán lugar con las PASO el próximo 13 de agosto. Allí se espera que se vea el enfrentamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, más algún candidato más que se puede sumar como María Eugenia Vidal o Facundo Manes, entre otros.

“Hoy claramente tenés dos precandidatos muy lanzados, sumado a un tercero hipotético que está ahí (María Eugenia Vidal) también, más la figura de Macri que todavía no termina de quedar claro, si bien cada vez da más indicios de que no va a jugar, pero que no va a jugar, no significa que no va a incidir”, destacó.

“En ese escenario, en una PASO, la pregunta es si va a haber un tercer candidato o un cuarto, es decir, va a ir además de ellos dos, Elisa Carrió o algún candidato radical como podría ser Facundo Manes. Si eso ocurre a quién perjudica que en esa eventual PASO vayan más candidatos, además de ellos dos: bueno, a Horacio Rodríguez Larreta porque cualquier radical que vaya, le va a sacar votos. Entonces en ese escenario de PASO con varios candidatos, la guerra va a ser descarnada y difícilmente sea aceptable. Digamos, no me imagino ese escenario con dos candidatos del PRO más candidatos de los otros socios”, remarcó Chiti.

Horacio Rodriguez Larreta junto a Rodolfo Suarez Gobernador de Mendoza, en busca del apoyo de los radicales. Foto: José Gutierrez

Mientras que, por otro lado, se refirió a una hipotética victoria del jefe de gobierno porteño: “Muchos votantes de que votaron a Patricia Bullrich automáticamente decidirían no votar en las generales a Larreta y se irían con el espacio de Milei. Es más la diferencia política-ideológica que tienen con Horacio que la que tienen con Mieli. O sea, estoy hablando de votantes que en el 2015-2017-2019 y hasta te diría algunos en 2021, que fueron para Juntos en cuatro elecciones previas, tienen una alta probabilidad en el caso de ser el candidato Horacio, de migrar hacia otra fuerza política”.

En tanto, ante una eventual victoria de la presidenta del PRO el foco estará puesto en los votantes radicales para las generales. “Pudieron votar un candidato como Macri en 2015-2019, pero qué ocurrió en el medio: un Macri que pasó de decir ‘voy a cerrar aerolíneas, voy a hacer esto’, pasó a tener una postura mucho más centrista”, explicó Chiti.

Patricia Bullrich, la candidata "más dura" del PRO que jugará en estas Elecciones 2023. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

“Yo no la veo a Patricia con el discurso actual teniendo un giro muy hacia el centro. Ese giro hacia el centro hoy le saca votos. Por eso decía acá el factor tercera fuerza, que es la fuerza de Mieli, cambió todo el escenario: porque si Patricia gira hacia el centro va a perder ese voto que yo te decía que hoy la está apoyando, pero que ya tiene una mirada mucho más radical entre comillas de lo que hay que hacer con el país de la que tuvo años previos, entonces tiene el riesgo de perder ese voto”, agregó.

El “efecto Milei”, una amenaza de cara a un eventual balotaje para Juntos como para el Frente de Todos

Por otra parte, Chiti se refirió a lo que puede significar la candidatura de Javier Milei y el efecto que puede llegar a tener en las generales pensando en un eventual balotaje entre oficialismo y opocisión. “Es un voto que hoy, de piso, se está midiendo en el 15% pero que con un techo alto, no para ganar, pero si para llegar al 25%, por ejemplo. Si Milei saca el 25 ya le genera un problema a cualquiera de las dos fuerzas mayoritarias para entrar al balotaje”, señaló.

El "efecto Milei" que puede jugar en estas elecciones. Foto: Tomy Fragueiro

En un escenario hipotético, remarcó “imagínate que Mieli con un 25, Juntos con un 35 y el candidato oficialista con un 30″ para las PASO, “bueno esos cinco puntos hipotéticos no le garantizan la entrada al balotaje” a ninguna de las fuerzas mayoritarias.

“Con una buena campaña, con un gobierno con una gestión compleja en materia económica, tranquilamente se puede dar un escenario, hoy improbable pero no descartable, de que el oficialismo quede afuera del balotaje”, adelantó.

En tanto que para Juntos, la dificultad estará en mantener los votos que vayan para el candidato que haya perdido. “Si el candidato es Patricia u Horacio y ganan las PASO con un 35, imaginémonos a ese candidato teniendo que sostener ese número. Pensemos en Horacio teniendo que sostener los votos de Patricia que son parte de ese 35″, completó.