¿Alberto, Cristina o Massa? Las dudas en el Frente de Todos de cara a las Elecciones 2023

De cara a las Elecciones 2023, y pasada la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, las miradas todavía apuntan al Frente de Todos sobre quiénes serán los precandidatos que competirán en las PASO para ir en busca de las presidenciales de este año. Alberto Fernández mantiene su discurso con tintes electorales, pero hay resistencia de los sectores más duros del oficialismo a que vaya a una reelección.

En ese marco, Vía País habló con Roberto Chiti, director de la consultora Diagnóstico Político, se refirió a las posibles candidaturas y sobre la actualidad de un oficialismo cada vez más divido por las diferencias entre sus dirigentes. Sin embargo, teniendo en cuenta lo cambiante que puede ser todo en un país que marcará su campaña electoral en la situación económica y las peleas políticas.

Alberto Fernández estuvo en un acto en el CCK y aseguró que el Frente de Todos ganará las elecciones. Foto: captura de video

El pasado miércoles, con el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, como este jueves, el presidente volvió a dar entender que tiene intenciones de presentarse a la reelección. “Yo les pido, por favor, no me dejen soñando solo, vamos a transformar el mundo”, expresó el mandatario.

“Este último año de gobierno desemboca en una situación muy complicada, desde el punto de vista del diseño de gobierno, que ya lo fue en los primeros tres años. Sin embargo, ahora decanta en una situación mucho peor porque adicionalmente ese diseño dificultoso se le suman tres años en los cuales no hubo logros de gestión prácticamente en ningún área y sobre todo en el área económica, la cual el gobierno arrastra un récord de inflación sin precedente”, explicó Chiti a este medio.

“A esto se suma la situación social, entonces en este contexto la interna del Frente de Todos va a ser descarnada hasta que al menos se definan las candidaturas. Hasta que se definan las candidaturas, que todo por lógica tiene que ser no más allá de abril, esto va a ser una batalla, una guerra de distintos espacios”, agregó.

Alberto Fernández y Cristina Fernández De Kirchner en la apertura Legislativa. Foto Federico Lopez Claro

En ese sentido, señaló que “por un lado, el presidente, que es el que diría el que más manifiesta su voluntad de querer candidatearse. Está el kirchnerismo, que es la otra pata la más voluminosa en términos de votos y de poder real, pero que tiene el inconveniente de que Cristina ya anunció que no va a ser la candidata. Entonces, deben dirimir, quién va a ser el candidato dentro de este espacio que es todo un tema porque a su vez tenés distintas vertientes dentro del mismo espacio. Por otro lado, la figura de Massa, que a mí me da la impresión de que no tiene intenciones de ser candidato en este contexto en el cual la economía no va a mostrar mucha mejora y el que debe esto, va a heredar una bomba también”.

Sergio Massa, el candidato que, por ahora, no se va a presentar en 2023

Muchas son las especulaciones que vinculan a Sergio Massa como un posible candidato que reciba tanto el aval de Cristina Kirchner como la aceptación de Alberto Fernández. Sin embargo, el propio ministro de Economía ha dicho que no está en sus planes por el momento.

“A mí me impresiona, que Massa no tiene intenciones de candidatearse en 2023, que su expectativa es en todo caso esperar y ser un candidato natural en 2027. Todos más o menos saben cómo es la situación, pero estando ahí adentro se tiene una dimensión mucho más cabal y presentarse en 2023 para agarrar algo, que él está tratando de pilotear, no para mejorar la situación, sino para llegar al 2023 y que no explote todo te da la pauta de esa inviabilidad”, explicó Chiti.

Para Sergio Massa, "la expectativa es en todo caso esperar y ser un candidato natural en 2027". Foto Federico Lopez Claro

Además, agregó que la “falta de sustentabilidad de los programas económicos de mediano y largo plazo se da porque están pensados para el corto plazo”. “Quién va a tener que transitar el momento más difícil de la Argentina es el que agarra en 2023. Salvo que el gobierno se dispusiera a hacer un ajuste ahora y pagar ese costo cosa que no va a ocurrir porque quiere llegar con capacidad competitiva, en términos electorales”.

“Creo que Massa dice primero tengo que atravesar una guerra feroz en términos políticos para ser visto como el candidato y encima después teniendo que agarrar eso. Conociendo un poco el perfil de Massa, que es un tipo que preserva mucho o quiere preservar mucho una imagen de estadista, no es negocio ser candidato”, completó.

La “esperanza” del kirchnerismo para que Alberto Fernández tenga “un gesto” y quién va a ser el elegido para competir a nivel nacional

Otra de las certezas, hasta el momento, es que Cristina Kirchner no “jugará” en las Elecciones 2023 después de la sentencia por corrupción y las denuncias de “proscripción” por parte de su espacio. Y la gran pregunta que aparece es quién será el competidor dentro del kirchnerismo para ir a las PASO con Alberto Fernández.

En referencia a lo que podría hacer el mandatario, Chiti señaló que el foco estará puesto en “el próximo mes y medio, dos” en donde la situación del país “no empeore lo suficiente como para que él tenga un gesto y diga: ‘Bueno, me bajo’”. “La realidad es que un presidente con el 80% de imagen negativa y dentro de ese porcentaje, hay un 20% que lo votaron, te da la pauta de que no va a ser muy competitivo electoralmente”, remarcó.

Alberto Fernández se esperanza en que no hay candidatos competitivos en el Frente de Todos, a la espera de definir si CFK no se presentará, como anunció en diciembre. Foto Federico Lopez Claro

En ese marco, la pregunta era qué presidente a nivel histórico se presentó a pesar de tener una imagen muy negativa y el recuerdo reciente estaba en lo que pasó con Carlos Menem en 2003 cuando se bajó del balotaje que lo enfrentaba con Néstor Kirchner.

“Lo que tenía Menem era un techo muy bajo, pero incluso en la imagen negativa de él era una imagen de recordación, había cuatro años de un mal recuerdo de él como presidente, pero en última instancia le alcanzó para ganar de hecho la primera vuelta con un 25, 26%. Hoy Alberto Fernández creo que ni en la encuesta más optimista le está dando arriba de 20 en intención de voto, con lo cual tiene una imagen peor que aquella en el 2003. Encima, en el caso de Menem era una recordación, con Alberto es una vivencia presente, mucho peor que la de Macri en el 2019. Ahí él tenía una imagen negativa del 60%, lo cual es un montón para ser competitivo electoralmente, pero imagínate un presidente que tiene arriba del 70%, con lo cual tiene una negatividad atroz”, explicó el director de Diagnóstico Político.

Aunque el optimismo del mandatario se deben a que “al mismo tiempo se refuerza en qué si no es Cristina no hay otro tampoco hay otro candidato altamente competitivo. Porque cuando vos mirás las encuestas desde los posibles candidatos, ves que Massa tiene un 15%, que Axel Kicillof tiene un 10 y aparte es más competitivo en la provincia, que De Pedro tampoco arranca”.

“En el Frente de Todos, difícilmente algunos estén arriba de 10 salvo en el caso de Cristina que es la única que tiene 20/25 según la encuesta, pero bueno, ya sabemos los problemas de ella que van por otro lado”, completó.