Sergio Massa: “Si la pelea es sobre posicionamiento individual, prefiero mirar desde el costado”

El ministro de Economía, Sergio Massa, dejó abierta la posibilidad de sumarse como candidato a presidente del Frente de Todos (FDT) pero rechazó la posibilidad de participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ministro de Economía, Sergio Massa, puso en duda una eventual candidatura a presidente de su parte. Foto: Prensa Ministerio

“Si la pelea es de posicionamiento individual, prefiero mirar desde el costado y colaborar, en todo caso, con aquello que crea que desde el punto de vista del posicionamiento individual es lo mejor para el país y para el futuro”, señaló.

Massa así lo manifestó durante una entrevista que le realizaron en el marco del foro de negocios AmCham Summit 2023. Allí, el referente del Frente Renovador advirtió que el oficialismo no debe exponer sus disputas internas vinculadas con el armado de las listas.

“Soy parte de una coalición de gobierno, yo quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando y para eso lo que nosotros tenemos que decirle a la gente es lo qué nos tocó resolver, lo que no pudimos resolver y hacia dónde vamos”, lanzó.

Y agregó: “Un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria, a dirimir si el gobierno tiene diferencias, no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error, porque de alguna manera lo que hace es generar incertidumbre y nosotros estamos para dar certidumbre, para gobernar, para decirle cómo va a ser el mañana y no para llenarle de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida”.

Respecto a las urgencias, Massa remarcó que “el gran desafío es resolver el problema que tenemos en términos del valor de ingreso, no solo de los salarios”. “Tenemos que seguir generando incentivos para tratar de bajar la inflación, pero el incentivo más fuerte es darle estabilidad al grueso de económico para que nuestra industria siga teniendo los niveles que tiene, los niveles de ocupación y de construcción”, planteó.

El titular de la cartera económica también aseguró que las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen abiertas con la posibilidad de modificar los términos del programa que firmó la administración de Alberto Fernández para reestructurar la deuda de alrededor de 45.000 millones de dólares que solicitó el expresidente Mauricio Macri.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Kristalina Georgieva del FMI. Foto: Ministerio de Economía.

“Hay varias cuestiones sobre la mesa, una vez que terminemos las operaciones que vinculan a los flujos comerciales, vamos a mirar cómo diseñar los flujos y los eventuales desembolsos o reembolsos en el programa del Fondo, más allá de que ya estamos discutiendo técnicamente con el Fondo, objetivos, metas, etcétera”, indicó.

Seguido, Massa resaltó que en la discusión con el Fondo se contempla “absolutamente todo” porque, señaló, el organismo multilateral de crédito reconoció el impacto de la sequía. “Además, hay una cuestión que para nosotros es central, que es la capacidad de intervención del Banco Central, que es irrenunciable, básicamente porque los años políticos electorales en la Argentina siempre genera esta sensación de incertidumbre”, completó.