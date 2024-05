Pablo Moyano sobre la “Ley Bases”: “Faltan cuatro votos para que se caiga”

El cosecretario general de la Confederación General de Trabajo (CGT), Pablo Moyano, sentenció que “seguramente” los legisladores de Unión por la Patria harán sus aportes políticos para que el proyecto de la “Ley Bases” impulsada por el Gobierno no sea aprobada en el Senado. “Faltan cuatro votos para que se caiga”, afirmó.

“Faltan cuatro votos que seguramente los senadores de Unión por la Patria están dialogando para que se caiga este proyecto de ley”, sostuvo el secretario adjunto de Camioneros. Y agregó: “Se está dialogando con todos los sectores para que entiendan el reclamo de los trabajadores”.

Pablo Moyano. Foto: Camioneros

Paro total de la CGT

A su vez, Moyano confirmó que el jueves próximo, 9 de mayo, habrá “un paro total de actividades” a la que “se están sumando todas las modalidades de transporte”.

Esto implica que la medida de fuerza va a ser “una forma de decirle a los senadores que no se puede llevar adelante y aprobar una ley que va en contra de los trabajadores”, según plantean.

Así, queda confirmado que la movilización se llevará a cabo el día en el que el Gobierno tiene la intención de que el proyecto de la “Ley Bases” sea tratado en la Cámara Alta.

Y en consonancia con su posición opositora, Moyano lanzó: “El Gobierno desprecia a los trabajadores, la “Ley Bases” tiene un montón de artículos que perjudican a los laburantes”.

Y finalizó diciendo: “No hay interés del Gobierno para discutir proyectos que impactan en los laburantes” (...) “El paro del 9 de mayo va a ser contundente”.

Desde el Gobierno desestiman el accionar de la CGT. Manuel Adorni, el vocero presidencial, afirmó: “El sindicalismo es por momentos difícil de entender, durmió durante los pasados cuatro años y de repente despertó como nunca, con un récord por el tiempo al llamado al primer paro general a un nuevo Gobierno, nunca pasó en la historia, ahora un segundo paro que tampoco entendemos”.

El vocero presidencial Manuel Adorni.

Y agregó: “Estábamos pagando una fiesta descomunal, que la política se viene mandando desde hace tiempo, por eso es difícil de entender, por qué antes no hicieron paros y por qué ahora sí, no podemos respetar que dejen a la gente sin transporte, que no le permitan ir a trabajar, que amenacen a la gente con que si no va al paro se queda sin trabajo”.