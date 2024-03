Pablo Moyano: “A Milei hay que cansarlo con la gente en la calle”

Tras la marcha por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia que se conmemoró este domingo 24 de marzo y los dichos de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Pablo Moyano -el cosecretario de la Confederación General de Trabajo (CGT) salió a respaldar sus dichos contra el presidente Milei.

Moyano instó a la población a seguir protestando contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) planteado por el Gobierno y aseguró que al Presidente hay que derrotarlo en las urnas.

Pablo Moyano, cosecretario de la CGT. Foto: SYSTEM

A Milei hay que “cansarlo con la gente en la calle, reclamando, tratando que el DNU no sea aprobado en Diputados”, dijo Moyano.

Y aclaró: “Cansarlo es con la gente en la calle, reclamando, tratando que en el Congreso no pase el DNU”, aunque rectificó los dichos de Estela de Carlotto: “Nadie quiere que se vaya antes, un 2001, hay que derrotarlo con los votos”.

“Eso no quiere decir que no vayamos a reclamar las veces que sea necesario”, sentenció.

Nuevo para de la CGT contra Milei

El cosecretario de la asociación se refirió a la posibilidad de un nuevo paro contra la gestión de Javier Milei: “En los próximos días la CGT seguramente tendrá que tomar alguna medida, que puede ser un nuevo paro general o una gran marcha federal en todo el país”.

Y adelantó declarando para Metro FM: “Posiblemente, pueda haber un paro de Camioneros si no homologan las paritarias en los próximos días, esperemos que eso no pase, pero vemos que el Gobierno no va a cambiar el rumbo económico, todos los días ponen medidas en contra de la gente”.

Respecto de los parámetros que utiliza el Gobierno para evaluar el efecto de sus medidas tomadas hasta el momento, Moyano resaltó: “Veo que viven su propia fantasía, por la recesión que hay, la cantidad de despidos que habrá en el Estado, sumado a la baja la inflación, supuestamente, porque no hay consumo”.

Pablo Moyano apuntó contra Victoria Villarruel. Foto: Web

Asimismo, respecto del video que publicó el Gobierno en el Día de la Memoria, el sindicalista lo definió como “provocador”, en donde se cuestiona el número de 30 mil desaparecidos en la última dictadura militar.

“No lo vi, me contaron, es parte de la provocación permanente y reivindicación de Victoria Villarruel a la dictadura, reivindicando a militares asesinos que están presos”, lanzó.