Nueva marcha de piqueteros contra el Gobierno: se esperan más cortes antes de una fuerte movilización

Este viernes se espera una nueva movilización por parte de los movimientos sociales que lidera la Unión de Trabajadores de la Economía Popular hasta el Ministerio de Desarrollo Social que tiene a Victoria Tolosa Paz como cabeza, con quien los principales referentes piqueteros han roto relación.

La protesta de hoy comenzará a las 9 en el centro porteño, cuando, desde distintos puntos de concentración, las organizaciones se movilicen hacia las sedes de los ministerios de Economía y Desarrollo Social.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular marcharán este viernes en el centro porteño. Foto: Orlando Pelichotti

“Es un plan de lucha escalonado y por tres semanas”, precisaron voceros de la UTEP, cuyos dirigentes se reunieron ayer para fijar una postura en relación al aguinaldo de 13.500 pesos anunciado ayer por el Gobierno para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Los voceros indicaron que “se ha resuelto realizar un fuerte plan de lucha, que comenzará una movilización a los Ministerio de Economía y de Desarrollo Social bajo la consigna ‘no al ajuste a los de abajo’”.

En tanto, el martes próximo, las organizaciones que conforman la UTEP se manifestarán frente a distintas cadenas productoras de alimentos y el jueves realizarán una jornada nacional de protesta “con cortes de ruta en todo el país”.

Desde la UTEP señalan que no tienen diálogo con Tolosa Paz, pero “la ministra primero empezó con las bajas de planes, todavía no se resuelven los convenios de herramientas, no se resuelven los convenios de alimentos, y ahora anuncia un bono miserable en dos partes”, reclamaron.

Las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos anunciaron bonos de fin de año para trabajadores y beneficiarios de Potenciar Trabajo. Foto: Captura de video

Esto marca un quiebre en la relación que mantienen desde los movimientos sociales que apoyaron a Alberto Fernández en medio de la pelea con Cristina Kirchner. Esto cuando el propio Presidente anunció sus aspiraciones para ser quien encabece el proyecto peronista para 2023.

Dónde serán los cortes en la Ciudad de Buenos Aires

En la jornada de hoy, los puntos de concentración serán el Obelisco, la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y Avenida 9 de Julio y San Juan, en Constitución.

La decisión de la conducción de la UTEP fue tomada ayer en un encuentro que se desarrolló en su sede central ubicada en la calle Pedro Echagüe 1270, del barrio porteño de Constitución.