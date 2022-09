Mauricio Macri habló por primera vez del atentado contra Cristina Kirchner: “Fue un grupo de loquitos”

Mauricio Macri reapareció en los medios de comunicación después de lo que fue el atentado contra Cristina Kirchner el pasado 1 de septiembre, en su casa de Recoleta, y se refirió a la situación que le tocó vivir a la vicepresidenta. Aseguró que se trató de “un grupo de loquitos” e intentó desligarse de lo que, según expresó, utiliza el Gobierno para echarle la culpa a la oposición.

En diálogo con LN+, el expresidente brindó en la noche del domingo una entrevista donde tocó varios temas, e incluyó de forma más extensa el intento de asesinato que sufrió la exmandataria en su domicilio, en medio de los cruces con Horacio Rodríguez Larreta y a un año de las Elecciones 2023.

“Está claro que es algo individual de un grupo de loquitos, que no está orquestado políticamente. Por lo que he leído queda evidente”, expresó Macri respecto al intento de magnicidio. Y lo comparó con dos situaciones que atravesó durante su mandato: “Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia (Vidal) en Mar del Plata apenas comenzaba mi gobierno, que nos pudieron haber matado. O en (Villa) Traful tiempo después”, dijo sobre las pedradas que recibieron vehículos oficiales en el año 2016 durante actos de su Gobierno.

Además, sobre el episodio en el que Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló un arma de fuego a centímetros del rostro de la Vicepresidenta , Macri aseguró que lo primero que sintió al enterarse fue “shock”. “Lo escuché y no lo podía creer”, dijo, y añadió que “instantáneamente” tras repudiar el hecho apareció “el alivio” de que “no había pasado de un intento”.

Así fue el momento en que le gatillaron a Cristina Kirchner afuera de su casa.

En ese punto, Macri marcó: “Yo creo que el atentado existió, sucedió”, y subrayó la importancia de que “todos tomemos en serio lo que está pasando y que bajemos el nivel de agresión y de personalización”. Esta declaración se da en medio de cientos de encuestas que apuntan a que la vicepresidenta armó el intento de asesinato por parte de la opinión pública.

En cuanto a las amenazas que denunció haber recibido en las últimas semanas, Macri contó que “estos días mi custodia se puso más firme” y dijo que sufrió “bastante la pérdida de libertad en la jaula de oro (como presidente) los cuatro años en Olivos”.

El año electoral, en la cabeza de Mauricio Macri: quiénes serán candidatos en Juntos por el Cambio

Respecto a quién será el candidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) para el 2023, Macri dijo que cree “en la competencia”, y en ese sentido indicó que las elecciones PASO “es algo positivo, en esa competencia va a haber tensión, pero se va a hacer con respeto”.

“El proceso de las primarias va a desarrollar un liderazgo que va a tener el respeto de los argentinos”, agregó.

“Los tres dirigentes que se han propuesto en el PRO están muy bien plantados: Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), María Eugenia (Vidal). En el orden que quieras, para no marcar ningún tipo de diferencia. Estoy ayudando a los tres”, declaró.

En ese sentido, destacó que los tres candidatos “están mucho mejor que hace un año”, y señaló: “A Horacio lo veo mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más claro y contundente. A Patricia la veo más solida, tiene que ir ampliando su opinión a otros temas además del tema seguridad. María Eugenia está volviendo de esa salida traumática de la provincia (de Buenos Aires), entendiendo cómo negociar con el peronismo y ser más firmes”.

Macri criticó la gestión económica del Gobierno después de conocerse la inflación

Por otra parte, el exmandatario se refirió a la situación económica del país y aseguró: “No quiero vivir más en un país que no tiene moneda, porque los gobernantes gastan en cualquier cosa. Robar también es nombrar gente en el Estado que no tiene tareas, es robarle los impuestos a la gente”, y criticó a los “gobernantes que van cobrando impuestos a cada cosa que se mueve, para pagarle a un nuevo ñoqui que es pariente de ellos”.

También apuntó contra la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas: “No tenemos por qué pagar un colectivo que vuela del Estado. No ponemos un dólar más. Si ellos no pueden vivir con lo que venden de tickets, desaparecerá. Si hay otras aerolíneas que lo hacen: Flybondi, Jetsmart, Latam. Se arreglan con lo que le paga el que viaja”.