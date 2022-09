Los resultados de las encuestas tras el ataque a Cristina Kirchner preocupan al Gobierno: la desconfianza aumenta

Antes del intento de asesinato que sufrió frente a su casa en Recoleta, Cristina Kirchner ya ocupaba el centro de la escena política. Tras el atentando, más aún. En los últimos días comenzaron a conocerse las primeras encuestas que analizaron el impacto de los hechos y parecen coincidir en un punto: la opinión pública ya juzgó, antes que la propia Justicia, y la imagen de la expresidenta no parece mejorar, independientemente de los hechos.

Lucas Romero, de Synopsis, Jorge Giacobbe, de Giacobbe & Asociados, y Mariel Fornoni, de Management & Fit analizaron los estudios que publicaron en las ultimas horas.

La filmación mostraría a Sabag Montiel en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, cuatro días antes del atentado. (Captura de video)

La imagen de Cristina Kirchner después del atentado

Según las tres encuestas, la Vicepresidenta mantiene altos niveles de imagen negativa y la variación entre la medición de agosto, previo al atentado, y de septiembre, posterior al ataque, fue marginal.

Synopsis inició su trabajo de campo el 7 de septiembre, una semana después de que Fernando André Sabag Montiel le gatillara en el rostro a Cristina Kirchner y cuando la Justicia ya había comenzado a avanzar sobre él y su entorno. El mes pasado, la titular del Senado tenía una imagen positiva del 23,4%, contra un rechazo del 72,6%. Este mes, la imagen positiva fue 24,3% y la negativa 70,3%

Según el relevamiento de Giacobbe (del 6 al 8 de septiembre), el 20.1% tiene una valoración positiva de la Vicepresidenta, el 5.4% regular y el 72.4% negativa (en agosto era 18.4%, 5.9% y 73.8%).

Peronismo. Un vendedor con imágenes de Evita, de Cristina kirchner y de Perón, durante las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta en su domicilio del barrio porteño de Recoleta, antes del intento de magnicidio. (AP)

Management & Fit comenzó el relevamiento el día posterior al atentado y lo concluyó el 13 de septiembre: la imagen positiva de Cristina Kirchner fue 29,1% y la negativa, 64,6%.

“Más allá de lo que hayan comenzado a instalar y de la notoriedad del tema, no modificó las chances electorales ni la imagen. En la Ciudad de Buenos Aires la imagen negativa llega al 70.6% y en la en la Provincia sigue en 58,8%. No le mejoró, no generó empatía, mucha gente sospecha de cómo fue la situación”, señala Mariel Fornoni, de M&F.

“No cambió nada. La gente decide creer antes que saber, y cae en los sesgos preexistentes.”, afirma Jorge Giacobbe.

“En la composición general de imagen son cambios marginales. Es difícil, con esta variación, plantear que hubo un impacto positivo sobre la figura de Cristina. Al contrario, la composición de imagen permite entender el resto de los resultados que son sorprendentes”, analiza Lucas Romero, director de Synopsis.