Alberto Fernández viaja a Estados Unidos para la Asamblea de la ONU donde condenará el atentado contra Cristina

En el discurso que pronunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alberto Fernández establece una condena explicita a la violencia política y una defensa a la democracia argentina para ratificar a nivel global su repudio al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente se encuentra impactado por la conspiración diseñada para matar a la Vicepresidente, y decidió que su implicancia institucional justifica una mención directa en el discurso que pronunciará en la Asamblea General.

Alberto Fernandez , Santiago Cafiero , Julio Vitobello , Juan Manuel Olmos en Casa Rosada Foto Federico Lopez claro Foto: FEDERICO LOPEZ CLARO

El mandatario no tendrá reuniones bilaterales en New York. El funeral de la Reina Elizabeth conspiró contra ese formato básico de las relaciones exteriores. La mayoría de las figuras globales estarán en Londres y llegarán sobre la hora -20 de septiembre- a la inauguración de la Asamblea General de la ONU.

En este peculiar contexto internacional, el Presidente aprobó una agenda que incluye una disertación sobre América Latina en el New School, una presentación en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la inauguración de una exposición de fotos de la ESMA que se montó en el consulado de New York para lograr que la UNESCO declare Patrimonio Cultural de la Humanidad al excentro de detención ilegal de la Armada.

Alberto Fernández asistirá a un almuerzo convocado por Pedro Sánchez y a una cena organizada por Emmanuel Macron.

El Presidente asume que no habrá pull aside (encuentro breve e informal) con Joseph Biden en la ONU. Biden aterrizará en New York en la madrugada del martes -vuela desde Londres- y su cena de honor para todos los líderes mundiales será el miércoles 21 de septiembre. Ese día -comienzo de la primavera en Argentina y del otoño en Estados Unidos-, Alberto Fernández expondrá ante los tycoons del petróleo en Houston.

“No hay cónclave en la ONU, y tampoco sabemos cuando lo habrá en Washington”, contestó un miembro del Gabinete cuando se le preguntó sobre la posible reunión de Alberto Fernández y Biden.