Para Jorge Lanata el ataque a Cristina Kirchner fue “poco creíble”: “También podría mentir en esto”

El periodista Jorge Lanata se refirió nuevamente al atentado contra Cristina Kirchner durante la reciente emisión de su programa Periodismo para Todos (PPT). Lanata cuestionó la credibilidad del hecho y criticó el intento de vincular a los detenidos con la oposición. “Es lógico que nadie crea en el atentado: el Gobierno ha mentido tanto que también podría mentir en esto”, dijo.

El periodista se refirió al episodio del ataque como “La novela de ‘los copitos’” y señaló que para él “la historia no es creíble”. “Más de la mitad de la gente cree que el atentado es falso”, dijo haciendo referencia a algunas encuestas. También habló de la aparición de la vicepresidenta con curas villeros y calificó al encuentro como “grotesco”, y consideró al kirchnerismo como “una religión”, en la que “los que no creen son infieles”.

Lanata consideró "poco creíble" el ataque a Cristina Kirchner. Foto: Captura

Volviendo a la “novela de los copitos”, analizó: “El elenco es berreta y la trama te sorprende por lo bizarra. Tiene acción, sexo, la dulzura en los copitos y el humor inigualable del dúo cómico Agustín Rossi y Aníbal Fernández”.

Y continuó evaluando los perfiles de los detenidos: Fernando Sabag Montiel, que gatilló el arma sobre la cara de la vicepresidenta; Brenda Uliarte, su pareja y de protagonismo ascendente; Agustina Díaz, la amiga de Uliarte; y Gabriel Carrizo, autodenominado jefe del emprendimiento del algodón de azúcar. “Son jóvenes ni-ni: ni muy despiertos, ni con muchas luces”, aseguró.

Un “atentado de ficción”

“Sabag Montiel presentó un proyecto para hacer una serie sobre el atentado a Cristina, pero en Netflix se lo rechazaron porque la historia no es creíble”, expresó Lanata con dureza. Y siguió: “En Amazon le dijeron que no sabían en qué rubro meter la serie, porque como comedia es muy bizarra, como policial le falta acción y como drama no puede competir con la inflación”.

“Le queda probar suerte en Disney. Capaz les interesa la historia por el merchandising del algodón de azúcar”, bromeó.

Lanata dijo que los detenidos no tienen "muchas luces"

En cuanto a los mensajes sobre la planificación del ataque encontrados en el teléfono de Uliarte, dijo: “No sabemos si eran sicarios, lo que es seguro es que son bastante precarios. Están más para planificar una previa un viernes a la noche que un atentado”.

También mencionó la “teoría de los abogados de Cristina” sobre vínculos entre la banda de los copitos, grupos de ultraderecha y allegados a Mauricio Macri y a la oposición.

“Lo único que les falta para confirmar esta teoría es encontrar una foto de Nicolás Caputo, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei comiendo copos de azúcar en el balcón de la vecina de arriba de Cristina”, indicó al respecto.