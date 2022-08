“Gran parte de los problemas los tenemos por Cristina Kirchner”: el duro editorial de Jorge Lanata

Luego de un fin de semana movido en el barrio de la Recoleta por los incidentes y las movilizaciones enfrente de la casa de Cristina Kirchner, el periodista Jorge Lanata analizó en su programa la situación de la vicepresidenta y cómo su causa termina tomando un lugar preponderante en la agenda cuando, considera, hay muchos otros asuntos que resolver.

“En la Argentina hay 50% de pobres, más de la mitad de chicos que no terminan el secundario, una inflación de tres dígitos, 40% de trabajo en negro, pero el principal problema parece ser una eventual condena a Cristina por hechos de corrupción que sí cometió”, dijo Lanata.

Y agregó: “Esto habla de cómo Cristina piensa la política: todo pasa por ella. Pero Cristina no es el principal problema de la Argentina. Aunque, en verdad, gran parte de los problemas que tenemos los tenemos por Cristina. ¿O este no es el Gobierno de Cristina? ¿Alguien cree, realmente, que este es el Gobierno de Alberto Fernández?”.

Jorge Lanata apuntó contra la vicepresidenta y dijo que su egoísmo es "monumental".

Para Lanata, “su destino judicial no es el principal problema de la Argentina”. “La señora que cobra por mes el equivalente a 110 jubilados se quejaba la otra noche de la oligarquía, convencida de que su problema es el problema más importante del país”, enfatizó.

Recordó también el discurso por YouTube que brindó la funcionaria días atrás, señalando que la notó “desbordada”. “Como un fanático que busca entre recortes de diario que tiene razón. Lo que dijo se podría resumir así: “Yo robé, pero los demás también”. Hasta arrojó sospechas sobre Néstor”, expresó.

Además, el periodista aseguró que “Cristina está tan desesperada que se volvió peronista”. “Es como Madonna que se hizo peronista por un mes cuando vino a filmar Evita. O como los ateos que cuando están cerca de la muerte dicen: “Dios mío”. Cristina cuando está cerca de ir en cana dice ‘Viva Perón’”, dijo.

“Si Cristina está más allá de la ley, que lo digan. Pero hasta tanto eso suceda, Cristina es una ciudadana más y debe ser juzgada como tal. Desde el alegato del fiscal Luciani que Cristina es el problema más importante de la Argentina. Eso es así para ella. Pero no puede ser así para el resto del país. Cristina no es el problema más importante de la Argentina”, subrayó.

Qué dijo Lanata sobre las manifestaciones en Recoleta

Lanata habló sobre los militantes que apoyaron a Cristina Kirchner luego del alegato del lunes pasado del fiscal Diego Luciani. “Los militantes K hicieron una vigilia. Lo insólito es que fue con horario: de 8 a 22. Hubo gente haciendo una vigilia desde el lunes a la noche. ¿De qué laburan? No sería raro que dentro de poco empiecen a cobrar el Plan Acampar”, apuntó el periodista.

Militantes kirchneristas en la casa de Cristina Kirchner.

“En Juncal y Uruguay no había tanto movimiento desde la época en que todo el tiempo llegaban López, Muñoz, Baratta y Centeno y se la pasaban descargando bolsos. Esto es por no pensar en el futuro. Con todos los dólares que llevaron al departamento podrían haber comprado toda la manzana y hoy no habría problema”, señaló irónico.

Y agregó: “Este clima tenso en Recoleta es innecesario. Lo ideal sería que todos los militantes K puedan movilizarse masivamente a la casa de Cristina, e incluso acampar en la puerta y quedarse todo el tiempo que quieran, pero en la casa de El Calafate”.

Los otros temas que tocó Lanata este domingo

Además de la causa de Cristina, el periodista se refirió al “medidor integrado de energía” que, asegura, perjudica a los pobres. “Algunas de estas familias tenían el medidor común y se los sacaron por falta de pago. Otras nunca tuvieron conexión formal. Con este sistema, primero pagás y después consumís”, explicó.

“Encima, cuando van a comprar $200 de luz, los kioscos les cobran $50 la recarga. Y cuando vuelven, si se quedaron en cero, tienen que ir a enchufar el medidor en lo de un vecino para poner el código de la recarga. Imaginate tener clases por Zoom así”, dijo.

Por otro lado, habló que la situación de las importaciones y de la necesidad del ministro de Economía, Sergio Massa, de conseguir dólares. “Mientras tanto, en el campo sólo 50 productores liquidaron soja con el dólar diferencial”, indicó. “Otra de las tantas medidas exitosas del gobierno. En vez de a Rubinstein podrían haber llamado a Santi Maratea, que en una semana consigue más guita”, bromeó.

Lanata habló sobre las medidas que tomó Massa durante la última semana.

Y sobre Massa, continuó diciendo: “Aprovechó que el lunes estaban todos mirando a Luciani y recortó gastos en salud, educación y vivienda, entre ellos Conectar Igualdad, los jardines de infantes y el plan Procrear que quedaron desactivados hasta fin de año”.

Por último, comentó que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, puso a trabajar en la gobernación a 30 familiares entre directos e indirectos. “Lo bueno es que tiene lugar porque en La Rioja hay 36 empresas estatales”, mencionó. Y repasó: “Guadalupe, una hija del gobernador, es la directora de comunicación de “Mejor riojanas”, el programa que se encarga de esas empresas. Jerónimo, otro de sus hijos, es director de Edelar, la empresa de luz. Ezequiel, otro hijo más, dirige Agroandina, la empresa riojana de producción agrícola. Y Christian, también hijo, es asesor de la Secretaría de Ambiente”, puntualizó.

“El caso más insólito es que su sobrina Karina Becerra hasta fin de año era secretaria de Justicia, pero de un día para el otro el gobernador la designó titular del máximo tribunal de justicia. O sea, la suprema corte provincial. ¿Te imaginás cuando la corte tenga que fallar en contra de tío?”, preguntó el periodista.