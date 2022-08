Un militante K increpó a la vecina de Cristina Kirchner mientras hacía una nota en vivo: “Gorilas”

Luego del vallado que implementó el gobierno de la Ciudad fuera de la casa de Cristina Kirchner este sábado, simpatizantes K decidieron ir a manifestarse a Recoleta, pero todo terminó en escándalo y con un discurso de la vicepresidenta.

Incidentes en la casa de Cristina Fernández De Kirchner en Recoleta ciudad de Buenos Aires Policia Foto Federico Lopez Claro

Sin embargo, no todo terminó ahí. Es que desde esta mañana son varias las personas que se presentaron nuevamente en el lugar para apoyar a la exmandataria, luego de que se conociera el pedido de condena del fiscal Diego Luciani y Sergio Mola por la causa “Vialidad”.

Mientras un periodista de TN, le realizaba una entrevista a Ximena de Tezanos Pinto, la conocida vecina que viven en el mismo edificio de la vicepresidenta, se produjo un cruce entre ella y Sebastián, un seguidor de CFK.

Un militante de CFK irrumpió un móvil de TN. Foto: Captura

La vecina se quejó de que los manifestantes “dejaran todo hecho una mugre, como si nada”, al mismo tiempo que respaldó a aquellos que vinieron a manifestarse en apoyo. “Es súper válido”, indicó.

Pero inmediatamente apareció un hombre y le gritó a Ximena: “¡Vamos la jefa!” y “hay que coparles el barrio a estos gorilas”.

Un militante de CFK irrumpió un móvil de TN. Foto: Captura

A lo que ella le contestó: “Vos te pudiste comprar esa campera porque trabajaste, porque te rompiste, pero si no hubiera un orden vos no podrías producir y no podrías laburar”, intentó explicarle.

El motivo por el que vallaron la casa de Cristina Kirchner

Según explicó este sábado a la mañana el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, se ordenó vallar las inmediaciones del edificio en el que reside Cristina Kirchner con el objetivo de evitar las concentraciones y el caos que podía generarse en la zona.

“Una cosa es acompañar y otra es alterar el orden público durante varios días consecutivos en un barrio de la Ciudad”, explicó. Sin embargo, la medida desencandenó repudio y enojo por parte del oficialismo y decidieron movilizarse hacia aquel lugar.